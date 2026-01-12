ТСН в социальных сетях

Украина
135
1 мин

«Укрзализныця» отменила два рейса на Житомирщине из-за обстрелов

После ночного удара по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области зафиксировано нарушение работы энергосистемы и железнодорожного сообщения.

Игорь Бережанский
«Укрзализныця» отменила рейсы

«Укрзализныця» отменила рейсы / © соцмережі

В Житомирской области в результате ночной атаки 11 января зафиксированы сбои в работе транспорта и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Отмечается, что из-за повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры в Житомирской области для восстановления движения требуется дополнительное время. В связи с этим 12 января временно отменено курсирование двух утренних пригородных поездов:

  • №6480 Олевск — Коростень (отправление в 04:47)

  • №6481 Коростень — Олевск (отправление в 09:48)

В Укрзализныце призвали пассажиров учитывать изменения в расписании при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные способы передвижения в пределах Коростенской ОТГ.

Ранее сообщалось, что в Украине более 60 поездов «Укрзализныци» курсируют с отклонением от графика из-за задержек на границе, сложных погодных условий и мер безопасности.

Мы ранее информировали, что ночью 11 января россияне вновь атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины, в результате чего ранены.

135
