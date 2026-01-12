- Дата публикации
-
Украина
- 135
- 1 мин
«Укрзализныця» отменила два рейса на Житомирщине из-за обстрелов
После ночного удара по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области зафиксировано нарушение работы энергосистемы и железнодорожного сообщения.
В Житомирской области в результате ночной атаки 11 января зафиксированы сбои в работе транспорта и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Отмечается, что из-за повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры в Житомирской области для восстановления движения требуется дополнительное время. В связи с этим 12 января временно отменено курсирование двух утренних пригородных поездов:
№6480 Олевск — Коростень (отправление в 04:47)
№6481 Коростень — Олевск (отправление в 09:48)
В Укрзализныце призвали пассажиров учитывать изменения в расписании при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные способы передвижения в пределах Коростенской ОТГ.
Ранее сообщалось, что в Украине более 60 поездов «Укрзализныци» курсируют с отклонением от графика из-за задержек на границе, сложных погодных условий и мер безопасности.
Мы ранее информировали, что ночью 11 января россияне вновь атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирщины, в результате чего ранены.