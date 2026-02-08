- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 248
- Время на прочтение
- 1 мин
"Укрзализныця" отменила несколько поездов: перечень рейсов и причина
Пассажирам на Черниговщине следует срочно пересмотреть свои маршруты, поскольку из-за обострения ситуации безопасности железнодорожники вынуждены были остановить движение на одном из участков.
В воскресенье, 8 февраля, из-за влияния активных боевых действий временно отменено курсирование четырех пригородных поездов в Черниговской области.
О вынужденных изменениях в расписании движения и мерах безопасности сообщает официальный канал «Укрзализныци» для пассажиров пригородного сообщения.
Какие поезда не курсируют
Ограничения касаются направления Сновск – Бахмач. В частности, отменены рейсы:
№6502 и №6504 сообщением Сновск - Бахмач-Пассажирский;
№6501 и №6503 в обратном направлении: Бахмач-Пассажирский - Сновск.
Безопасность пассажиров
Железнодорожники отмечают, что решение об отмене рейсов продиктовано необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и персонала в условиях угрозы.
Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации, учесть эти изменения при планировании поездок и следить за официальными обновлениями по возобновлению движения.
