"Укрзализныця" отменила несколько поездов: перечень рейсов и причина

На Черниговщине отменили ряд электричек из-за обстрелов / © Укрзализныця

В воскресенье, 8 февраля, из-за влияния активных боевых действий временно отменено курсирование четырех пригородных поездов в Черниговской области.

О вынужденных изменениях в расписании движения и мерах безопасности сообщает официальный канал «Укрзализныци» для пассажиров пригородного сообщения.

Какие поезда не курсируют

Ограничения касаются направления Сновск – Бахмач. В частности, отменены рейсы:

№6502 и №6504 сообщением Сновск - Бахмач-Пассажирский;

№6501 и №6503 в обратном направлении: Бахмач-Пассажирский - Сновск.

Безопасность пассажиров

Железнодорожники отмечают, что решение об отмене рейсов продиктовано необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и персонала в условиях угрозы.

Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации, учесть эти изменения при планировании поездок и следить за официальными обновлениями по возобновлению движения.

