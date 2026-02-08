ТСН в социальных сетях

Украина
248
1 мин

"Укрзализныця" отменила несколько поездов: перечень рейсов и причина

Пассажирам на Черниговщине следует срочно пересмотреть свои маршруты, поскольку из-за обострения ситуации безопасности железнодорожники вынуждены были остановить движение на одном из участков.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Поезд Укрзализныци

На Черниговщине отменили ряд электричек из-за обстрелов / © Укрзализныця

В воскресенье, 8 февраля, из-за влияния активных боевых действий временно отменено курсирование четырех пригородных поездов в Черниговской области.

О вынужденных изменениях в расписании движения и мерах безопасности сообщает официальный канал «Укрзализныци» для пассажиров пригородного сообщения.

Какие поезда не курсируют

Ограничения касаются направления Сновск – Бахмач. В частности, отменены рейсы:

  • №6502 и №6504 сообщением Сновск - Бахмач-Пассажирский;

  • №6501 и №6503 в обратном направлении: Бахмач-Пассажирский - Сновск.

Безопасность пассажиров

Железнодорожники отмечают, что решение об отмене рейсов продиктовано необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и персонала в условиях угрозы.

Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации, учесть эти изменения при планировании поездок и следить за официальными обновлениями по возобновлению движения.

Напомним, «Укрзализныця» запустила дополнительный поезд . Пассажиры получили новое удобное сообщение, которое объединит два областных центра и откроет больше возможностей для путешествий по Украине и за границу.

