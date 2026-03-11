ТСН в социальных сетях

Украина
411
1 мин

«Укрзализныця» отменила ряд электричек: названы альтернативные рейсы

В “УЗ” предупредили об изменениях в движении поездов на сегодня в Харьковской области.

Елена Капник
Поезд Укрзализныци.

Поезд Укрзализныци. / © УНИАН

Ряд пригородных поездов в среду, 11 марта, не будет курсировать в Харьковской области. Многие рейсы отменены, но пассажиры могут воспользоваться альтернативными.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

«Временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов завтра, однако предлагаем воспользоваться альтернативными», — отметили в УЗ.

Временно не будут курсировать поезда:

  • №6414 Лозовая — Харьков-Пасс.

альтернатива: поезд №6512 сообщением Лозовая — Харьков-Пасс.

  • ﻿﻿№6506 Златополь — Харьков-Пасс.

альтернатива: поезд Nº 6508 сообщением Беляевка — Харьков-Пасс.

  • №6134 Мерчик — Харьков-Пасс.

альтернатива: поезд №6136 Мерчик — Харьков-Пас.

  • ﻿﻿№6303 Харьков-Пасс. — Мерчик

альтернатива: поезд №6307 Харьков-Пас. — Мерчик

  • ﻿﻿№6304 Мерчик — Люботин

альтернатива: поезд №6222 Мерчик — Люботин

  • ﻿﻿№6682 Власовка — Харьков-Пасс.

альтернатива: поезд №6684 Берестин — Харьков-Пас.

  • ﻿﻿№6678 Берестин — Харьков-Пасс.

альтернатива: поезд №6686 сообщением Берестин — Харьков-Пас.

Напомним, что накануне «Укрзализныця» изменила маршруты поездов в Харьковской области из-за перебоев с электроэнергией в контактной сети. В частности, поезда №6684, №6414 и №6512 не курсировали на станцию Харьков-Пассажирский.

411
