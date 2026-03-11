- Дата публикации
«Укрзализныця» отменила ряд электричек: названы альтернативные рейсы
В “УЗ” предупредили об изменениях в движении поездов на сегодня в Харьковской области.
Ряд пригородных поездов в среду, 11 марта, не будет курсировать в Харьковской области. Многие рейсы отменены, но пассажиры могут воспользоваться альтернативными.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».
«Временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов завтра, однако предлагаем воспользоваться альтернативными», — отметили в УЗ.
Временно не будут курсировать поезда:
№6414 Лозовая — Харьков-Пасс.
альтернатива: поезд №6512 сообщением Лозовая — Харьков-Пасс.
№6506 Златополь — Харьков-Пасс.
альтернатива: поезд Nº 6508 сообщением Беляевка — Харьков-Пасс.
№6134 Мерчик — Харьков-Пасс.
альтернатива: поезд №6136 Мерчик — Харьков-Пас.
№6303 Харьков-Пасс. — Мерчик
альтернатива: поезд №6307 Харьков-Пас. — Мерчик
№6304 Мерчик — Люботин
альтернатива: поезд №6222 Мерчик — Люботин
№6682 Власовка — Харьков-Пасс.
альтернатива: поезд №6684 Берестин — Харьков-Пас.
№6678 Берестин — Харьков-Пасс.
альтернатива: поезд №6686 сообщением Берестин — Харьков-Пас.
Напомним, что накануне «Укрзализныця» изменила маршруты поездов в Харьковской области из-за перебоев с электроэнергией в контактной сети. В частности, поезда №6684, №6414 и №6512 не курсировали на станцию Харьков-Пассажирский.