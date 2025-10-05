- Дата публикации
"Укрзализныця" отменила ряд поездов на Сумщине - подробности
Пассажирам на Сумщине следует проверять расписание из-за временной отмены поездов.
В воскресенье, 5 октября, "Укрзализныця" временно отменила курсирование нескольких пригородных поездов в Сумской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
Согласно официальному сообщению, решение принято из соображений безопасности. В частности, в понедельник не будут курсировать такие поезда:
№6701 Терещенская — Новгород-Северский;
№6702 Новгород-Северский — Терещенская;
№6705 Терещенская — Новгород-Северский;
№6706 Новгород-Северский — Терещенская.
Пассажирам, которые планировали поездку по этим маршрутам, советуют уточнять информацию о движении других пригородных поездов и возможные альтернативные маршруты на официальном сайте «Укрзализныци» или через контакт-центр компании.
Отмечается, что временные изменения в расписании связаны с обеспечением безопасности движения и оперативным реагированием на ситуацию в регионе.
