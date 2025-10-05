"Укрзализныця" отменила ряд поездов на Сумщине - подробности

Отменен ряд поездов / © Министерство развития общин и территорий Украины

В воскресенье, 5 октября, "Укрзализныця" временно отменила курсирование нескольких пригородных поездов в Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Согласно официальному сообщению, решение принято из соображений безопасности. В частности, в понедельник не будут курсировать такие поезда:

№6701 Терещенская — Новгород-Северский;

№6702 Новгород-Северский — Терещенская;

№6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№6706 Новгород-Северский — Терещенская.

Пассажирам, которые планировали поездку по этим маршрутам, советуют уточнять информацию о движении других пригородных поездов и возможные альтернативные маршруты на официальном сайте «Укрзализныци» или через контакт-центр компании.

Отмечается, что временные изменения в расписании связаны с обеспечением безопасности движения и оперативным реагированием на ситуацию в регионе.

