Украина
237
1 мин

"Укрзализныця" отменила ряд поездов на Сумщине - подробности

Пассажирам на Сумщине следует проверять расписание из-за временной отмены поездов.

Наталия Магдык
Отменен ряд поездов

Отменен ряд поездов / © Министерство развития общин и территорий Украины

В воскресенье, 5 октября, "Укрзализныця" временно отменила курсирование нескольких пригородных поездов в Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Согласно официальному сообщению, решение принято из соображений безопасности. В частности, в понедельник не будут курсировать такие поезда:

  • №6701 Терещенская — Новгород-Северский;

  • №6702 Новгород-Северский — Терещенская;

  • №6705 Терещенская — Новгород-Северский;

  • №6706 Новгород-Северский — Терещенская.

Пассажирам, которые планировали поездку по этим маршрутам, советуют уточнять информацию о движении других пригородных поездов и возможные альтернативные маршруты на официальном сайте «Укрзализныци» или через контакт-центр компании.

Отмечается, что временные изменения в расписании связаны с обеспечением безопасности движения и оперативным реагированием на ситуацию в регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что«Укрзализныця" объявила о временной приостановке курсирования ряда пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областей

Также сообщалось, что «Укрзализныця» предупредила о возможных задержках поездов во Львовской области из-за осложненной ситуации с безопасностью.

