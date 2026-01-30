"Укрзализныця" отменили ряд поездов: какая причина

Поезд / © Национальная полиция Украины

Из-за обострения ситуации с безопасностью на Днепропетровщине 30 января временно отменена часть пригородных железнодорожных рейсов. Изменения касаются сообщений между Днепром, Синельниковым и Павлоградом.

Об этом сообщил телеграм-канал «Укрзализныця: пригородные поезда».

На Днепропетровщине в течение суток временно не будут курсировать такие пригородные поезда:

№6104 Синельниково-1 — Чаплино.

№6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

№6272 Синельниково-1 — Павлоград-1.

№7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

Кроме того, 30 января временно меняется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный — Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 — Запорожье-2).

К слову, «Укрзализныця» с 3 февраля запускает новый ежедневный поезд №26/25 Одесса — Рахов. Маршрут охватывает Львов, Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель, а в составе поезда предусмотрены вагоны люкс, купе, плацкарт, а также женские и детские купе.