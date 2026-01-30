- Дата публикации
"Укрзализныця" отменили ряд поездов: какая причина
«Укрзализныця» предупредила о временных ограничениях в движении поездов из-за рисков безопасности в регионе.
Из-за обострения ситуации с безопасностью на Днепропетровщине 30 января временно отменена часть пригородных железнодорожных рейсов. Изменения касаются сообщений между Днепром, Синельниковым и Павлоградом.
Об этом сообщил телеграм-канал «Укрзализныця: пригородные поезда».
На Днепропетровщине в течение суток временно не будут курсировать такие пригородные поезда:
№6104 Синельниково-1 — Чаплино.
№6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный.
№6272 Синельниково-1 — Павлоград-1.
№7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный.
Кроме того, 30 января временно меняется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный — Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 — Запорожье-2).
К слову, «Укрзализныця» с 3 февраля запускает новый ежедневный поезд №26/25 Одесса — Рахов. Маршрут охватывает Львов, Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель, а в составе поезда предусмотрены вагоны люкс, купе, плацкарт, а также женские и детские купе.