ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
699
Время на прочтение
1 мин

"Укрзализныця" отменили ряд поездов: какая причина

«Укрзализныця» предупредила о временных ограничениях в движении поездов из-за рисков безопасности в регионе.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Поезд

Поезд / © Национальная полиция Украины

Из-за обострения ситуации с безопасностью на Днепропетровщине 30 января временно отменена часть пригородных железнодорожных рейсов. Изменения касаются сообщений между Днепром, Синельниковым и Павлоградом.

Об этом сообщил телеграм-канал «Укрзализныця: пригородные поезда».

На Днепропетровщине в течение суток временно не будут курсировать такие пригородные поезда:

  • №6104 Синельниково-1 — Чаплино.

  • №6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

  • №6272 Синельниково-1 — Павлоград-1.

  • №7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

Кроме того, 30 января временно меняется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный — Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 — Запорожье-2).

К слову, «Укрзализныця» с 3 февраля запускает новый ежедневный поезд №26/25 Одесса — Рахов. Маршрут охватывает Львов, Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель, а в составе поезда предусмотрены вагоны люкс, купе, плацкарт, а также женские и детские купе.

Дата публикации
Количество просмотров
699
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie