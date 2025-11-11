"Укрзализныця" отменяет ряд поездов на Днепропетровщине - что известно

Поезд / © commons.wikimedia.org

"Укрзализныця" сообщила об изменениях в графике пригородных поездов Днепропетровщины с 11 ноября из-за ситуации с безопасностью в регионе. Часть рейсов Dnipro City временно меняет маршруты или не будет курсировать, пассажирам советуют учесть альтернативные варианты для путешествий.

Об этом сообщил региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО "Укрзализныця«.

Причиной корректировки графика стало осложнение ситуации с безопасностью в регионе.

По новым маршрутам будут курсировать такие поезда

11-17 ноября

№7202 Днепр-Главный — Синельниково-1 (вместо Каменское-Пас. — Синельниково-1). Альтернативные рейсы: №6008 и №6016 Каменское — Днепр-Главный.

№6536 будет курсировать Запорожье-2 — Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 — Лозовая).

15-17 ноября

№7206 и №7208 Днепр-Главный — Синельниково-1 (вместо Каменское-Пас. — Синельниково-1). Альтернативный рейс: №6038 Каменское — Днепр-Главный.

Временно не будут курсировать следующие поезда

11, 12, 13, 14, 17 ноября

№7303 Днепр-Главный — Каменское-Пас. (альтернатива: №6005)

№7304 Каменское-Пас. — Днепр-Главный (альтернатива: №6008 и №6016).

15-17 ноября

№7305, №7307, №7309 Днепр-Главный — Каменское-Пас. (альтернативные рейсы: №6005, №6015, №6037)

№7204 Каменское-Пас. — Днепр-Главный (альтернатива: №6018).

11-17 ноября

№6035 Днепр-Главный — Пятихатки-Стыковая (альтернатива: №6037)

№6044 Пятихатки-Стыковая — Днепр-Главный (альтернатива: №6038)

№6039 Днепр-Главный — Пятихатки (альтернатива: №6043)

№6537 Павлоград-1 — Синельниково-1 (альтернатива: №6291)

12-18 ноября

№6010 Пятихатки — Днепр-Главный (альтернатива: №6008).

Напомним, «Укрзализныця» готовит запуск программы «УЗ-3000», которая предусматривает до 1 миллиона бесплатных мест в поездах в непиковые периоды. Пилотный этап стартует уже в декабре 2025 года и будет ориентирован на прифронтовые общины.