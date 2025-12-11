"Укрзализныця" почтила память ADAM особым способом: что известно

Михаил Клименко

Укрзализныця приняла трогательное решение почтить память Михаила Клименко, соучредителя и участника группы Adam, сердце которого остановилось 7 декабря после продолжительной болезни.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

В декабре поезд № 55 Киев — Рахов будет отправляться с железнодорожного вокзала столицы под исполнение его песни «Целуй». В «Укрзализныце» объяснили, что выбор этого маршрута и трека не случаен.

«Первые строки песни „Целуй“ группы Adam прозвучали в поезде „Укрзализныци“ — в пути, среди движения и жизни. Михаил Клименко был голосом нежности, честности и любви в украинской музыке», — отметили в «Укрзализныце».

Добавляют, что смерть Михаила Клименко — это болезненная потеря всех поклонников группы и ее песен.

«Михаил, слушал его музыку и чувствовал ее. Его голос останется с нами — в песнях, в тишине между нотами, в рельсах, шуме вокзала и сердцах людей», — отметили в железной дороге.

Напомним, Михаил Клименко был автором многих популярных песен группы Adam, в том числе «Медленно», «Танцуй мыла», «Сеньйора» и других. Он выступал в творческом дуэте со своей партнершей, актрисой и художницей Александрой Норовой.

Музыкант долго боролся с тяжелой болезнью — туберкулезным менингитом. К сожалению, он не смог выйти из запятой. Прощание с Михаилом Клименко состоялось 9 декабря под громкие аплодисменты поклонников, родных и коллег. Похоронили его на кладбище в селе Лубянка, что в Бучанском районе Киевской области.

