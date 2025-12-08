"Укрзализныця" построит новый вокзал в Фастове после российской атаки

Вокзал Фастов

В Фастове Киевской области будет построен новый железнодорожный вокзал вместо разрушенной российским обстрелом станции: решение принято после заседания штаба ликвидации последствий атаки.

Об этом сообщил городской голова Михаил Нетяжук в Facebook.

По словам Нетяжука, демонтаж поврежденного здания и строительство нового вокзала согласовано под председательством руководителя «Укрзализныци» Александра Перцовского. Проект будет вынесен на публичные обсуждения, к которым привлекут жителей общины.

«Принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове. Проект пройдет процедуру обсуждения — к работе над ним будут привлечены жители громады», — отметил городской голова.

После российского обстрела станция подверглась серьезным разрушениям. Благодаря действиям железнодорожников, спасателей ГСЧС, коммунальных служб, добровольцев ДФТГ, волонтеров и Нацполиции во второй половине дня через Фастов восстановлено движение пассажирских поездов дальнего следования.

На 8 декабря запланировано частичное восстановление пригородных пассажирских перевозок. По данным Нетяжука, железнодорожники делают все возможное, чтобы с понедельника сообщение с Киевом работало в обычном режиме.

РФ уничтожила вокзал в Фастове 6 декабря

На время строительства нового вокзала на перроне установят временную модульную конструкцию. Сейчас для пассажиров обустроена палатка с возможностью обогрева и зоной ожидания.

«Еще раз благодарим всех, кто присоединился к ликвидации последствий вражеского обстрела. Наша сила — в единстве», — добавил Нетяжук.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 6 декабря россияне уничтожили в Фастове вокзал, который был важным транспортным узлом, через который проходили поезда, в том числе дальнего сообщения.