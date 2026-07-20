"Укрзализныця" повышает цены — новые тарифы для пассажиров

С 22 июля стоимость проезда в городской электричке Kyiv City Express изменится Фото иллюстративный / © "Укрзализныця"

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С 22 июля стоимость проезда в городской электричке Kyiv City Express изменится. «Укрзализныця» объяснила, что тарифы приведут в соответствие со стоимостью проезда в другом общественном транспорте Киева.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.

В компании отметили, что каждый день Киевская кольцевая электричка перевозит десятки тысяч пассажиров, однако расходы на содержание и ремонт подвижного состава, электроэнергию и обеспечение работы сервиса постоянно растут. Доходов от продажи билетов недостаточно, чтобы покрывать эти расходы.

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В «Укрзализныце» напомнили, что город с 2021 года не компенсирует перевозчику расходы по перевозке льготных категорий пассажиров. По данным компании, только с начала 2026 года такая задолженность превысила 10 млн. грн.

Именно поэтому мы вынуждены пересмотреть стоимость проезда и привести ее к уровню стоимости проезда в общественном транспорте Киева. При этом, в отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда по Киевской кольцевой электричке повышается только вдвое», — отметили в Укрзализныце.

Какова будет стоимость проезда в Kyiv City Express от 22 июля.

После смены тарифов пассажиры будут платить:

30 грн — при покупке билета в приложениях Укрзализныци и «Киев Цифровой»;

34,20 грн — при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания «Киев Цифровой»;

36,70 грн — в терминалах самообслуживания Укрзализныци;

37 грн — в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

В то же время компания сообщила, что работает над введением проездных абонементов для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой. Ожидается, что они позволят экономить на ежедневных поездках.

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В «Укрзализныце» также подчеркнули, что все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой через приложение «Укрзализныци», а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

Напомним, ранее стало известно, что «Укрзализныця» запускает дополнительный Интерсити в Луцк.

Также напомним о назначении дополнительных рейсов в Карпаты и Закарпатье из-за повышенного спроса на отдых в горах.

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