"Укрзализныця" предупредила о задержании ряда поездов: список

Вокзал в Киеве. / © УНИАН

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Из-за российских обстрелов Киева произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в черте города. Задерживается ряд поездов из столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В настоящее время с начальной станции отправлено:

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№705 Киев-Перемышль: задержка +1:28;

№1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта: задержка +4:40;

№21/103 Краматорск, Харьков-Львов: задержка +4:36.

"Будем ускорять их в пути, чтобы сократить отставание от графика после Киева", - отметили в компании.

В настоящее время работы по восстановлению колеи продолжаются. Поезда Фастовского направления курсируют по своему привычному маршруту. Поезда северо-западного ( Святошинского ) направления курсируют с резервными тепловозами.

Рейсы Коростенского направления будут курсировать через Почайную и Дарницу. На левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Он совершает тактовое движение по северному полукольцу: Дарница - Русановка - Левобережная - Воскресенка - Почайная - Сырец - Святошино.

Как сообщалось, в Киеве из - за атаки РФ повреждена железнодорожная инфраструктура . О пострадавших работниках "УЗ" или пассажирах не инормировали.

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Напомним, этой ночью РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. В столице растет количество пострадавших в результате ночной атаки российской армии. По состоянию на 08:00 РФ известно о 23 травмированных.

Дата публикации 07:10, 25.06.25 Количество просмотров 117 Выжить возможно! Что делать, если оказались под завалами?