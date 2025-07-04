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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Укрзализныця" предупредила о задержании ряда поездов: список

По информации компании, поезда ускорят движение по дороге, чтобы сократить продолжительность задержания.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Вокзал в Киеве.

Вокзал в Киеве. / © УНИАН

Из-за российских обстрелов Киева произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в черте города. Задерживается ряд поездов из столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В настоящее время с начальной станции отправлено:

  • №705 Киев-Перемышль: задержка +1:28;

  • №1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта: задержка +4:40;

  • №21/103 Краматорск, Харьков-Львов: задержка +4:36.

"Будем ускорять их в пути, чтобы сократить отставание от графика после Киева", - отметили в компании.

В настоящее время работы по восстановлению колеи продолжаются. Поезда Фастовского направления курсируют по своему привычному маршруту. Поезда северо-западного ( Святошинского ) направления курсируют с резервными тепловозами.

Рейсы Коростенского направления будут курсировать через Почайную и Дарницу. На левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Он совершает тактовое движение по северному полукольцу: Дарница - Русановка - Левобережная - Воскресенка - Почайная - Сырец - Святошино.

Как сообщалось, в Киеве из - за атаки РФ повреждена железнодорожная инфраструктура . О пострадавших работниках "УЗ" или пассажирах не инормировали.

Напомним, этой ночью РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. В столице растет количество пострадавших в результате ночной атаки российской армии. По состоянию на 08:00 РФ известно о 23 травмированных.

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