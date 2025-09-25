- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 629
- Время на прочтение
- 1 мин
"Укрзализныця" предупредила о задержании ряда поездов из-за атаки РФ: список
Пострадавших в результате ночных обстрелов нет, но произошло повреждение инфраструктуры.
Из-за российских обстрелов ночью в четверг, 25 сентября, произошло обесточивание четырех участков "Укрзализныци". Задерживается ряд поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"В течение ночи обстрелы повлекли за собой обесточивание на четырех участках. Пострадавших нет, впрочем есть повреждение инфраструктуры", - подчеркнули в компании.
По состоянию на 08:00 задержания фиксируются для рейсов:
№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09)
№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09)
№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пасс. (+4:47)
№147/148 Киев-Пасс. - Одесса-Главная (+2:01)
№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18)
№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17)
№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10)
№91/92 Одесса-Главная – Краматорск (+1:02).
Кроме того, из-за отсутствия напряжения задерживается пригородный поезд, маршрут которого проходит через Николаевщину и Одесщину. Речь идет о рейсе №6403 Мартыновская-Одесса. Поезд курсирует со станции Колосовка с задержкой 2,5 часа.
Как сообщалось, в результате атаки РФ обесточены участки "Укрзализныци" в Николаевской и Кировоградской областях. Из-за обстрелов этой ночью задерживаются поезда из Одессы, Киева и Запорожья.