"Укрзализныця" предупредила о задержании ряда поездов из-за атаки РФ: список

"Укрзализныця". / © Укрзализныця

Реклама

Дополнено новыми материалами

Из-за российских обстрелов ночью в четверг, 25 сентября, произошло обесточивание четырех участков "Укрзализныци". Задерживается ряд поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В течение ночи обстрелы повлекли за собой обесточивание на четырех участках. Пострадавших нет, впрочем есть повреждение инфраструктуры", - подчеркнули в компании.

Реклама

По состоянию на 08:00 задержания фиксируются для рейсов:

№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09)

№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09)

№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пасс. (+4:47)

№147/148 Киев-Пасс. - Одесса-Главная (+2:01)

№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18)

№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17)

№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10)

№91/92 Одесса-Главная – Краматорск (+1:02).

Кроме того, из-за отсутствия напряжения задерживается пригородный поезд, маршрут которого проходит через Николаевщину и Одесщину. Речь идет о рейсе №6403 Мартыновская-Одесса. Поезд курсирует со станции Колосовка с задержкой 2,5 часа.

Как сообщалось, в результате атаки РФ обесточены участки "Укрзализныци" в Николаевской и Кировоградской областях. Из-за обстрелов этой ночью задерживаются поезда из Одессы, Киева и Запорожья.