"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из-за атаки на инфраструктуру в Винницкой области

Поезд / © Укрзализныця

Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.

Об этом сообщает " Укрзализныця" в сообщении в социальных сетях.

Это будет касаться рейсов:

№87 Запорожье – Ковель;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

№77 Одесса – Ковель;

№3 Запорожье – Ужгород;

№47 Запорожье – Мукачево;

№32 Перемышль – Запорожье;

№92 Львов – Киев;

№52 Львов – Киев.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем, будут следовать под резервными тепловозами.

Железнодорожники постараются сократить задержки рейсов.

