ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из-за атаки на инфраструктуру в Винницкой области

Из-за массированной российской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд пассажирских поездов подвергаются задержкам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Поезд

Поезд / © Укрзализныця

Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.

Об этом сообщает " Укрзализныця" в сообщении в социальных сетях.

Это будет касаться рейсов:

  • №87 Запорожье – Ковель;

  • №139 Киев – Каменец-Подольский;

  • №77 Одесса – Ковель;

  • №3 Запорожье – Ужгород;

  • №47 Запорожье – Мукачево;

  • №32 Перемышль – Запорожье;

  • №92 Львов – Киев;

  • №52 Львов – Киев.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем, будут следовать под резервными тепловозами.

Железнодорожники постараются сократить задержки рейсов.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев баллистикой: каковы последствия .

Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie