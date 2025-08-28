- Дата публикации
"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из-за атаки на инфраструктуру в Винницкой области
Из-за массированной российской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд пассажирских поездов подвергаются задержкам.
Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.
Об этом сообщает " Укрзализныця" в сообщении в социальных сетях.
Это будет касаться рейсов:
№87 Запорожье – Ковель;
№139 Киев – Каменец-Подольский;
№77 Одесса – Ковель;
№3 Запорожье – Ужгород;
№47 Запорожье – Мукачево;
№32 Перемышль – Запорожье;
№92 Львов – Киев;
№52 Львов – Киев.
Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, те из поездов, которые уже находятся на нем, будут следовать под резервными тепловозами.
Железнодорожники постараются сократить задержки рейсов.
