"Укрзализныця" презентовала первый инклюзивный вагон (фото)

Безбарьерный вагон / © УНІАН

Реклама

Государственная компания «Укрзалізниця» представила первый в истории полностью безбарьерный пассажирский вагон, который адаптирован для групповых путешествий людей на креслах колесных.

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский во время презентации, передает корреспондент УНИАН.

«Это первый полностью инклюзивный вагон. У нас, как известно, уже есть более пятидесяти вагонов, в которых уже есть одно инклюзивное купе. Это такой пример того, как на инклюзию смотрели раньше. Но сейчас мы переделали вагон, сделали его полностью доступным, и на кресле колесном можно перемещаться по всему вагону. Там может размещаться не один человек, а целая команда», — отметил Перцовский.

Реклама

Безбарьерный вагон / © УНІАН

Вагон является экспериментальным, однако создан с учетом потребностей пассажиров с инвалидностью. Его можно будет заказать через сервис групповых билетов на сайте или в приложении «Укрзализныци».

© УНІАН

Вагон капитально переоборудовали с учетом потребностей пассажиров на креслах колесных. В нем обустроены четыре просторных купе, каждое из которых рассчитано на двух человек с инвалидностью и двух сопровождающих. В то же время конструкция вагона предусматривает комбинированное использование: если он не забронирован для специальных перевозок, в каждом купе могут размещаться до шести пассажиров.

Безбарьерный вагон / © УНІАН

Безбарьерный вагон / © УНІАН

Технические характеристики и инклюзивные решения:

Электроподъемник: поддерживает нагрузку до 300 кг.

Увеличенная ширина дверей и коридора: обеспечивает беспрепятственное передвижение по вагону.

Адаптированная навигация: шрифт Брайля и контрастная маркировка.

Гардеробная: крупногабаритная, оборудована душем, SOS-кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями.

Индикатор занятости гардеробной.

Индивидуальные розетки: форматы USB и Type-C.

Места с регулировкой спинки и индивидуальным освещением.

Видеонаблюдение: установлено в отдельных зонах вагона.

Напомним, «Укрзализныця» продолжает обновлять свой подвижной состав. Недавно компания получила новую партию современных пассажирских вагонов от Крюковского вагоностроительного завода. Четыре из них уже завтра отправятся в Карпаты, чтобы обеспечить перевозку детей из Харькова на оздоровление и отдых.

Реклама