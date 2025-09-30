- Дата публикации
"Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном из направлений
Компания изменила маршруты ряда рейсов и отменила несколько поездов, предупредив пассажиров о задержках.
«Укрзализныця» 30 сентября приостановила движение пригородных поездов на Нежинском направлении, ввела изменения в маршрутах и отменила несколько рейсов.
Об этом сообщили в телеграм-канале компании.
«В связи с ситуацией с безопасностью на Нежинском направлении движение пригородных поездов временно приостановлено», — указано в заявлении «Укрзализныци».
Ряд железнодорожных рейсов ограничили до/со станции Бобрик:
№6902 поедет по маршруту Киев-Волынский — Бобрик (вместо Киев-Волынский — Нежин).
№6901 будет иметь маршрут Бобрик — Киев (вместо Носовка — Киев).
Пригородные поезда 30 сентября будут курсировать по диспетчерскому расписанию. В компании отметили, что «будем трогаться как позволит ситуация».
Речь идет о таких поездах:
№6903 Нежин — Киев-Волынский
№6905 Нежин — Дарница
№6907 Нежин — Киев-Пас.
№6909 Нежин — Киев-Пассажирский
№6911 Нежин — Киев-Пассажирский
№6913 Нежин — Киев-Волынский
№6904 Кобыжча — Нежин
№6906 Киев-Пассажирский — Нежин
№6908 Киев-Пассажирский — Нежин
Также изменен маршрут рейса №6903: поезд будет курсировать по маршруту Нежин — Кобыжча (вместо Нежин — Киев-Волынский) и по обращению диспетчерским расписанием отправится поезд №6904 Кобыжча — Нежин.
Временно 30 сентября отменены поезда:
№6072 Тарасовка — Киев-Пассажирский
№6674 Немешаево — Святошин
Также отмечается, что пригородные и региональные поезда Нежинского направления будут отправляться со станции Нежин с задержками. Так, региональный поезд №895 Конотоп — Фастов-1 отправится с резервным тепловозом. Приблизительная задержка — до двух часов.
Напомним, в ночь на 30 сентября Украину атаковали российские беспилотники. Воздушные силы ВСУ фиксировали движение вражеских дронов в нескольких областях: Черниговской в направлении Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской.