"Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном из направлений

«Укрзализныця» 30 сентября приостановила движение пригородных поездов на Нежинском направлении, ввела изменения в маршрутах и отменила несколько рейсов.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

«В связи с ситуацией с безопасностью на Нежинском направлении движение пригородных поездов временно приостановлено», — указано в заявлении «Укрзализныци».

Ряд железнодорожных рейсов ограничили до/со станции Бобрик:

№6902 поедет по маршруту Киев-Волынский — Бобрик (вместо Киев-Волынский — Нежин).

№6901 будет иметь маршрут Бобрик — Киев (вместо Носовка — Киев).

Пригородные поезда 30 сентября будут курсировать по диспетчерскому расписанию. В компании отметили, что «будем трогаться как позволит ситуация».

Речь идет о таких поездах:

№6903 Нежин — Киев-Волынский

№6905 Нежин — Дарница

№6907 Нежин — Киев-Пас.

№6909 Нежин — Киев-Пассажирский

№6911 Нежин — Киев-Пассажирский

№6913 Нежин — Киев-Волынский

№6904 Кобыжча — Нежин

№6906 Киев-Пассажирский — Нежин

№6908 Киев-Пассажирский — Нежин

Также изменен маршрут рейса №6903: поезд будет курсировать по маршруту Нежин — Кобыжча (вместо Нежин — Киев-Волынский) и по обращению диспетчерским расписанием отправится поезд №6904 Кобыжча — Нежин.

Временно 30 сентября отменены поезда:

№6072 Тарасовка — Киев-Пассажирский

№6674 Немешаево — Святошин

Также отмечается, что пригородные и региональные поезда Нежинского направления будут отправляться со станции Нежин с задержками. Так, региональный поезд №895 Конотоп — Фастов-1 отправится с резервным тепловозом. Приблизительная задержка — до двух часов.

Напомним, в ночь на 30 сентября Украину атаковали российские беспилотники. Воздушные силы ВСУ фиксировали движение вражеских дронов в нескольких областях: Черниговской в направлении Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской.