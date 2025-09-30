ТСН в социальных сетях

"Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном из направлений

Компания изменила маршруты ряда рейсов и отменила несколько поездов, предупредив пассажиров о задержках.

"Укрзализныця"

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» 30 сентября приостановила движение пригородных поездов на Нежинском направлении, ввела изменения в маршрутах и отменила несколько рейсов.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

«В связи с ситуацией с безопасностью на Нежинском направлении движение пригородных поездов временно приостановлено», — указано в заявлении «Укрзализныци».

Ряд железнодорожных рейсов ограничили до/со станции Бобрик:

  • №6902 поедет по маршруту Киев-Волынский — Бобрик (вместо Киев-Волынский — Нежин).

  • №6901 будет иметь маршрут Бобрик — Киев (вместо Носовка — Киев).

Пригородные поезда 30 сентября будут курсировать по диспетчерскому расписанию. В компании отметили, что «будем трогаться как позволит ситуация».

Речь идет о таких поездах:

  • №6903 Нежин — Киев-Волынский

  • №6905 Нежин — Дарница

  • №6907 Нежин — Киев-Пас.

  • №6909 Нежин — Киев-Пассажирский

  • №6911 Нежин — Киев-Пассажирский

  • №6913 Нежин — Киев-Волынский

  • №6904 Кобыжча — Нежин

  • №6906 Киев-Пассажирский — Нежин

  • №6908 Киев-Пассажирский — Нежин

Также изменен маршрут рейса №6903: поезд будет курсировать по маршруту Нежин — Кобыжча (вместо Нежин — Киев-Волынский) и по обращению диспетчерским расписанием отправится поезд №6904 Кобыжча — Нежин.

Временно 30 сентября отменены поезда:

  • №6072 Тарасовка — Киев-Пассажирский

  • №6674 Немешаево — Святошин

Также отмечается, что пригородные и региональные поезда Нежинского направления будут отправляться со станции Нежин с задержками. Так, региональный поезд №895 Конотоп — Фастов-1 отправится с резервным тепловозом. Приблизительная задержка — до двух часов.

Напомним, в ночь на 30 сентября Украину атаковали российские беспилотники. Воздушные силы ВСУ фиксировали движение вражеских дронов в нескольких областях: Черниговской в направлении Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской.

