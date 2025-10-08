"Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном направлении: детали

Укрзализныця. / © УНИАН

Из-за российских обстрелов Полтавской области ночью 7 октября "Укрзализныця" объявила изменения в движении поездов. В частности, некоторые пригородные рейсы не будут курсировать.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныця: пригородные поезда".

Отмечается, что для обеспечения движения ряд пригородных поездов будут курсировать с резервными тепловозами и, соответственно, возможны задержки.

Да, 8 октября временно не будут курсировать:

№6572/6654 Полтава-Пивденна – Берестин – Орилька ﻿;

№6655/6577 Орилька – Берестин – Полтава-Пивденна;

﻿﻿№6356 сообщением Полтава-Пивденна - Огульцы ﻿;

№6353 Огульцы - Полтава-Пивденна;

№6903 Нежин – Киев-Волынский.

"Работаем над полноценным возобновлением курсирования пригородной рейсов в регионе, об обновлении будем сообщать максимально оперативно", - отмечают в УЗ.

Как сообщалось, сегодня, 8 октября, в одной из областей затруднено движение поездов . На Нежинском направлении некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам, а некоторые – задерживаются в пути.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали энергетику в Полтаве. Из-за попадания был поврежден энергетический объект. Без электроэнергии оказалось более 1000 домохозяйств в Полтаве и близлежащих населенных пунктах. Задерживались поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков, Краматорск – Львов.

