ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
794
Время на прочтение
1 мин

"Укрзализныця" приостановила и отменила поезда на одном направлении: детали

Ограничение в движении поездов связано с ситуацией безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Укрзализныця.

Укрзализныця. / © УНИАН

Из-за российских обстрелов Полтавской области ночью 7 октября "Укрзализныця" объявила изменения в движении поездов. В частности, некоторые пригородные рейсы не будут курсировать.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныця: пригородные поезда".

Отмечается, что для обеспечения движения ряд пригородных поездов будут курсировать с резервными тепловозами и, соответственно, возможны задержки.

Да, 8 октября временно не будут курсировать:

  • №6572/6654 Полтава-Пивденна – Берестин – Орилька ﻿;

  • №6655/6577 Орилька – Берестин – Полтава-Пивденна;

  • ﻿﻿№6356 сообщением Полтава-Пивденна - Огульцы ﻿;

  • №6353 Огульцы - Полтава-Пивденна;

  • №6903 Нежин – Киев-Волынский.

"Работаем над полноценным возобновлением курсирования пригородной рейсов в регионе, об обновлении будем сообщать максимально оперативно", - отмечают в УЗ.

Как сообщалось, сегодня, 8 октября, в одной из областей затруднено движение поездов . На Нежинском направлении некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам, а некоторые – задерживаются в пути.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали энергетику в Полтаве. Из-за попадания был поврежден энергетический объект. Без электроэнергии оказалось более 1000 домохозяйств в Полтаве и близлежащих населенных пунктах. Задерживались поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков, Краматорск – Львов.

Дата публикации
Количество просмотров
794
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie