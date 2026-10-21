"Укрзализныця" продолжила маршрут Интерсити+ до популярного курорта: что изменилось

Поезд Интерсити+ №743 / © uz.gov.ua

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«Укрзализныця» продолжила маршрут скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Дарница — Львов в Трускавец через Дрогобыч. Первый рейс по обновленному маршруту запланирован на 23 октября, а билеты уже поступили в продажу.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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Интерсити+ будет курсировать в Трускавец: что изменилось в маршруте

Поезд №743, ранее соединявший Дарницу и Львов, теперь будет следовать в Трускавец через Дрогобыч. Новый маршрут позволит пассажирам удобнее добраться до популярного курорта по железной дороге.

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«Накануне осенних каникул, когда наши пассажиры планируют семейные поездки для отдыха или выезды детских групп, создаем больше возможностей для скорых и комфортных поездок в туристические города», — сообщили в «Укрзализныце».

По информации «Укрзализныци», поезд Интерсити+ №743 будет останавливаться в Дубне, на станции Пидзамче, во Львове и Дрогобыче.

Поезд будет курсировать каждый день, кроме вторника и среды. Отправление со станции Дарница запланировано на 05:50, а из Киева-Пассажирского — на 06:15. В Трускавец он будет прибывать в 13:45.

Обратный рейс будет отправляться из Трускавца в 14:30, а прибытие в Киев запланировано на 22:28. Следовательно, пассажиры смогут добраться до курорта и вернуться в столицу того же дня.

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Напомним, «Укрзализныця» объявила о запуске новых международных маршрутов в Польшу. В частности, поезд №23/24 Киев-Холм станет флагманским и будет носить имя Михаила Грушевского. Также пассажиры могут добраться до Перемышля из Киева и Днепра, а оттуда — пересесть на поезда в другие европейские города.

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