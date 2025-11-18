- Дата публикации
"Укрзализныця" расширила возможности своего мобильного приложения: что изменилось для пассажиров
Укрзализныця запустила долгожданную возможность приобретения билетов на пригородные поезда и рейсы City Express непосредственно в своем мобильном приложении.
«Укрзализныця» совместно с Mastercard запустила новое решение, значительно упрощающее путешествия. Теперь в мобильном приложении перевозчика появилась возможность приобрести билеты на пригородные рейсы и поезда City Express. Это обновление позволяет пассажирам избегать очередей в кассах и совершать покупку билетов быстро и без наличных.
Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем официальном Telegram-канале.
Преимущества онлайн-покупки в приложении
До этого обновления пригородные билеты продавались через чат-боты, которые прекратили работу в апреле этого года из-за вражеской кибератаки. Применение имеет ряд преимуществ перед этими устаревшими методами.
Процесс покупки билетов стал максимально простым. Для этого нужно:
Выберите в приложении раздел «Пригородные» или «City Express» .
Указать направление.
Оплатить поездку и, при необходимости, багаж.
Ключевые преимущества приложения:
быстрая покупка билетов в одном месте;
нет необходимости хранить отдельный файл с билетом;
сохраняется история поиска маршрутов;
при выборе маршрута сразу подтягивается время ближайших рейсов;
актуальная информация об изменениях и анонсах «Укрзализныци».
«Никаких касс, минимум очередей и никаких монет теперь достаточно перейти в приложение Укрзализныци», — отмечает перевозчик.
Кто может купить билеты и где это работает
В настоящее время функционал онлайн-покупки пригородных билетов доступен для приобретения полного и детского билетов . Опция покупки билетов для льготных категорий пассажиров появится позже.
На первом этапе сервис охватывает ряд областей, имеющих самый большой трафик пригородных перевозок.
Список областей, где заработала продажа:
Киевская,
Винницкая,
Житомирская,
Полтавская,
Николаевская,
Одесская,
Кировоградская,
Днепропетровская,
Черниговская,
Хмельницкая, Черкасская,
частично Херсонская и Запорожская.
"Укрзализныця" активно развивает свои онлайн-сервисы. Применение, начавшее работу в 2022 году, сейчас насчитывает 5,5 миллионов пользователей . Компания отмечает, что 90% билетов на железную дорогу покупаются онлайн, и 70% из них оформляются именно через мобильное приложение.
Напомним, в «Укрзализныце» готовят изменения в стоимости билетов . По словам Сергея Лещенко, цены на СВ и первый класс «Интерсити» будут расти в зависимости от спроса и даты покупки.