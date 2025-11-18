"Укрзализныця" расширила возможности своего мобильного приложения: что изменилось для пассажиров

Укрзализныця запустила онлайн-покупку билетов на пригородные поезда

«Укрзализныця» совместно с Mastercard запустила новое решение, значительно упрощающее путешествия. Теперь в мобильном приложении перевозчика появилась возможность приобрести билеты на пригородные рейсы и поезда City Express. Это обновление позволяет пассажирам избегать очередей в кассах и совершать покупку билетов быстро и без наличных.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем официальном Telegram-канале.

Преимущества онлайн-покупки в приложении

До этого обновления пригородные билеты продавались через чат-боты, которые прекратили работу в апреле этого года из-за вражеской кибератаки. Применение имеет ряд преимуществ перед этими устаревшими методами.

Процесс покупки билетов стал максимально простым. Для этого нужно:

Выберите в приложении раздел «Пригородные» или «City Express» . Указать направление. Оплатить поездку и, при необходимости, багаж.

Ключевые преимущества приложения:

быстрая покупка билетов в одном месте;

нет необходимости хранить отдельный файл с билетом;

сохраняется история поиска маршрутов;

при выборе маршрута сразу подтягивается время ближайших рейсов;

актуальная информация об изменениях и анонсах «Укрзализныци».

«Никаких касс, минимум очередей и никаких монет теперь достаточно перейти в приложение Укрзализныци», — отмечает перевозчик.

Кто может купить билеты и где это работает

В настоящее время функционал онлайн-покупки пригородных билетов доступен для приобретения полного и детского билетов . Опция покупки билетов для льготных категорий пассажиров появится позже.

На первом этапе сервис охватывает ряд областей, имеющих самый большой трафик пригородных перевозок.

Список областей, где заработала продажа:

Киевская,

Винницкая,

Житомирская,

Полтавская,

Николаевская,

Одесская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Черниговская,

Хмельницкая, Черкасская,

частично Херсонская и Запорожская.

"Укрзализныця" активно развивает свои онлайн-сервисы. Применение, начавшее работу в 2022 году, сейчас насчитывает 5,5 миллионов пользователей . Компания отмечает, что 90% билетов на железную дорогу покупаются онлайн, и 70% из них оформляются именно через мобильное приложение.

Напомним, в «Укрзализныце» готовят изменения в стоимости билетов . По словам Сергея Лещенко, цены на СВ и первый класс «Интерсити» будут расти в зависимости от спроса и даты покупки.