"Укрзализныця" рассказала о последствиях ночных обстрелов: задержки поездов и автобусы для пассажиров

Укрзализныця

В "Укрзализныце" сообщили , что часть поездов, которые были вынуждены следовать в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. В то же время обратные рейсы этих поездов также будут иметь задержки. Полный список откорректированных графиков доступен на официальном сайте компании.

В частности, для пассажиров поезда №119/120 Днепр — Хелм в польском городе уже подготовлено шесть автобусов для дальнейшего транспорта в Люблин и Варшаву. В "Укрзализныце" поблагодарили польских коллег за сотрудничество и помощь в кризисной ситуации.

Кроме того, испытавшие наибольшие задержки пассажиры шести поездов днепровского направления получили около 1500 порций еды от партнеров из World Central Kitchen.

В то же время возобновление питания на подстанциях в зоне атаки продолжается. Поезда курсируют по участку под резервными тепловозами, которые были заранее подготовлены железнодорожниками. До окончательного восстановления инфраструктуры задержки будут сохраняться и 19 сентября, особенно на рейсах с длинными маршрутами.

Отдельно отмечается, что пассажиры Интерсити+ №731 Запорожье — Киев прибудут в столицу с опозданием и смогут ожидать завершения комендантского часа на вокзале.

В "Укрзализныце" отметили, что отработанные протоколы действий во время кризисных ситуаций позволяют поддерживать непрерывное движение поездов, несмотря на атаки врага. Пассажиров призывают следить за обновлениями на официальных страницах и приложении компании.

Напомним, что ранее Россия атаковала энергоснабжение железнодорожной сети Украины , чтобы усложнить перевозку и нанести ущерб экономике.