"Укрзализныця" с 22 января меняет график пригородных поездов

Поезд / © Укрзализныця

С 22 января "Укрзализныця" меняет график движения поездов, в том числе пригородных, чтобы уменьшить задержки и обеспечить безопасность пассажиров на наиболее нагруженных участках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «Укрзализныци» в Telegram.

Отмечается, что пересмотр расписаний состоялся в связи с увеличенной интенсивностью движения на Фастовском участке и соображениями безопасности пассажирских перевозок.

изменения касаются более 100 пригородных поездов по всей Украине. Основной целью обновленных графиков является «разгрузка» наиболее интенсивных участков железнодорожной сети, что позволит сократить время ожидания и минимизировать задержки.

Особенно это касается Фастовского участка, который в декабре получил повреждения в результате обстрелов. Поэтому движение поездов на этом участке стало более сложным и требует дополнительного регулирования и координации.

Согласно новым расписаниям, пригородные поезда начнут курсировать по обновленному графику в ночь с 21 на 22 января 2026 года. Пассажирам отмечают проверять дату в расписании — обязательно должно быть указано «действителен с 22.01.2026».

В пресс-службе Укрзализныци также предупредили, что до полного внедрения нового расписания возможны задержки поездов в пределах 1-2 часов, в зависимости от интенсивности движения на отдельных участках.

Подробные расписания пригородных поездов доступны на официальном сайте Укрзализныци.

