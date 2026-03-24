"Укрзализныця" сообщает о задержках из-за удара РФ: какие поезда опаздывают

«Укрзализныця» предупредила о задержках поездов после массированной атаки врага.

«Укрзализныця» изменила движение некоторых поездов из-за массированного российского удара днем 24 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, по состоянию на 19:22 задерживаются в пути следующие поезда:

  • №771/772 Киев-Пасс. → Хмельницкий +5:50

  • №773/774 Конотоп-Пасс. → Киев-Пасс. +5:00

  • №141/142 Чернигов → Ивано-Франковск +6:00

  • №775/776 Сумы → Киев-Пасс. +7:00

  • №779/780 Сумы → Киев-Пасс. +10:04

  • №141/142 Ивано-Франковск → Чернигов +6:09

  • №775/776 Киев-Пасс. → Сумы +7:21

  • №103/104 Лозовая → Львов +2:50

  • №47/48 Лозовая → Чоп +2:50

  • №101/102 Николаев Пас. → Лозовая +3:45

  • №99/100 Бухарест-Норд → Киев-Пасс. +1:08

  • №119/120 Холм → Днепр-Главный +0:28

  • №63/64 Харьков-Пасс. → Перемышль Главный +0:34

  • №63/64 Перемышль Главный → Харьков-Пасс. +0:08

  • №109/110 Николаев Пас. → Львов +0:07

Ранее в «Укрзализныце» объяснили, как действовать пассажирам при обстреле.

Также в УЗ рассказали, что делают с пассажирами, которые отказываются эвакуироваться из поезда во время обстрелов РФ.

