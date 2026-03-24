"Укрзализныця" сообщает о задержках из-за удара РФ: какие поезда опаздывают

«Укрзализныця» изменила движение некоторых поездов из-за массированного российского удара днем 24 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, по состоянию на 19:22 задерживаются в пути следующие поезда:

№771/772 Киев-Пасс. → Хмельницкий +5:50

№773/774 Конотоп-Пасс. → Киев-Пасс. +5:00

№141/142 Чернигов → Ивано-Франковск +6:00

№775/776 Сумы → Киев-Пасс. +7:00

№779/780 Сумы → Киев-Пасс. +10:04

№141/142 Ивано-Франковск → Чернигов +6:09

№775/776 Киев-Пасс. → Сумы +7:21

№103/104 Лозовая → Львов +2:50

№47/48 Лозовая → Чоп +2:50

№101/102 Николаев Пас. → Лозовая +3:45

№99/100 Бухарест-Норд → Киев-Пасс. +1:08

№119/120 Холм → Днепр-Главный +0:28

№63/64 Харьков-Пасс. → Перемышль Главный +0:34

№63/64 Перемышль Главный → Харьков-Пасс. +0:08

№109/110 Николаев Пас. → Львов +0:07

Ранее в «Укрзализныце» объяснили, как действовать пассажирам при обстреле.

Также в УЗ рассказали, что делают с пассажирами, которые отказываются эвакуироваться из поезда во время обстрелов РФ.