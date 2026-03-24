"Укрзализныця" сообщает о задержках из-за удара РФ: какие поезда опаздывают
«Укрзализныця» предупредила о задержках поездов после массированной атаки врага.
«Укрзализныця» изменила движение некоторых поездов из-за массированного российского удара днем 24 марта.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, по состоянию на 19:22 задерживаются в пути следующие поезда:
№771/772 Киев-Пасс. → Хмельницкий +5:50
№773/774 Конотоп-Пасс. → Киев-Пасс. +5:00
№141/142 Чернигов → Ивано-Франковск +6:00
№775/776 Сумы → Киев-Пасс. +7:00
№779/780 Сумы → Киев-Пасс. +10:04
№141/142 Ивано-Франковск → Чернигов +6:09
№775/776 Киев-Пасс. → Сумы +7:21
№103/104 Лозовая → Львов +2:50
№47/48 Лозовая → Чоп +2:50
№101/102 Николаев Пас. → Лозовая +3:45
№99/100 Бухарест-Норд → Киев-Пасс. +1:08
№119/120 Холм → Днепр-Главный +0:28
№63/64 Харьков-Пасс. → Перемышль Главный +0:34
№63/64 Перемышль Главный → Харьков-Пасс. +0:08
№109/110 Николаев Пас. → Львов +0:07
