"Укрзализныця" сообщает об изменениях в расписании поездов

Укрзализныця

Из-за повышенного уровня риска на отдельных железнодорожных направлениях, некоторые поезда 15 февраля курсируют с ограничениями или заменяются автобусным сообщением.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

Сумщина: на региональных маршрутах поезда пока ходят только до/из Конотопа. Пассажиры, которые направляются дальше на север, могут воспользоваться пригородными поездами или автобусами, организованными железной дорогой.

Харьковщина: участок между Лозовой, Барвенковым и Краматорском остается опасным для движения поездов. На этом направлении перевозки пассажиров осуществляют автобусы «Подснежники», заменяющие поезда.

Запорожский регион: здесь усилены меры безопасности на железной дороге. Некоторые рейсы все еще проходят в/из Запорожья, однако пассажирам советуют внимательно слушать указания работников вокзалов и поездных бригад.

Укрзализныця также напоминает о наличии в мобильном приложении в разделе «Частые вопросы» подробной памятки с алгоритмом действий в случае угрозы атаки. Рекомендуется иметь эту информацию под рукой для безопасности во время путешествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Укрзализныця» изменила маршруты ряда пригородных поездов в Харьковской и Днепропетровской областях из-за повреждения инфраструктуры.