"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях движения поездов в Европу

Поезд / © УНИАН

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В связи с масштабными ремонтными работами на станции Будапешт-Келети венгерская железная дорога меняет остановки и конечные станции для некоторых международных поездов. Эти изменения будут действовать с 25 августа по 20 сентября. Пассажирам рекомендуется проверять расписание перед поездками.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци» в Telegram.

Поезд №9/10 Киев — Будапешт — Киев будет прибывать и отправляться не с привычной станции Келети, а с Будапешт-Нюгати — одной из центральных железнодорожных станций, имеющей удобное транспортное сообщение с городом, в частности линией метро M3.

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Поезд №143/146 Чоп — Вена — Чоп, а также беспересадочные вагоны Киев — Вена — Киев, будут останавливаться только на станции Будапешт-Келенфельд, обслуживаемой линией метро M4. Остановка на станции Келети в этот период отменена.

Обе альтернативные станции — Будапешт-Нюгати и Будапешт-Келенфельд — расположены в удобных местах с хорошим транспортным сообщением, что позволяет пассажирам комфортно добираться до центра города.

Пассажиров просят учитывать эти временные изменения при планировании путешествий и проверять актуальное расписание при покупке билетов. Венгерская железная дорога благодарит за понимание и желает безопасных и приятных поездок.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 августа пассажиры «Укрзализныци» больше не смогут купить билеты на определенные поезда в кассах, теперь для этого понадобится «Дія.Підпис».