- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 539
- Время на прочтение
- 1 мин
"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в движении поездов из-за ударов РФ
По сообщению компании, некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.
Российские войска произвели обстрел территории Украины, в результате чего повреждена энергетическая инфраструктура и обесточены отдельные участки железной дороги.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Кировоградщина
В результате обстрела ночью была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет (ведь все вовремя переместились в укрытие), габарит восстановлен по обоим путям. Впрочем, есть задержки:
51/52 Одесса — Запорожье
127/128 Львов — Запорожье
7/8 Харьков — Одесса
53/54 Днепр — Одесса
Среднее время задержки — более 2 часов.
Харьковщина
Из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, в Лозовое поезда движутся по измененному маршруту с задержками, применяется комбинированная логистика.
Изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск — Львов.
В дальнейшем сегодня по объездному маршруту через Мерефу с задержкой в районе 2 часов будут двигаться поезда:
№102 Херсон — Краматорск
№104 Львов — Краматорск
№712 Киев — Краматорск
Сумщина
Применяется комбинированная логистика поезд + автобус.
В частности, пассажиров поезда №787 Терещенска — Киев доставляем автобусами в Конотоп, где организована посадка в поезд №779 Сумы — Киев.
Ранее стало известно, что РФ ударила по Кировоградщине, без света остались в 19 населенных пунктах.