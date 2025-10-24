"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в движении поездов из-за ударов РФ

Ряд поездов задерживается / © Укрзализныця

Российские войска произвели обстрел территории Украины, в результате чего повреждена энергетическая инфраструктура и обесточены отдельные участки железной дороги.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

Кировоградщина

В результате обстрела ночью была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет (ведь все вовремя переместились в укрытие), габарит восстановлен по обоим путям. Впрочем, есть задержки:

51/52 Одесса — Запорожье

127/128 Львов — Запорожье

7/8 Харьков — Одесса

53/54 Днепр — Одесса

Среднее время задержки — более 2 часов.

Харьковщина

Из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, в Лозовое поезда движутся по измененному маршруту с задержками, применяется комбинированная логистика.

Изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск — Львов.

В дальнейшем сегодня по объездному маршруту через Мерефу с задержкой в районе 2 часов будут двигаться поезда:

№102 Херсон — Краматорск

№104 Львов — Краматорск

№712 Киев — Краматорск

Сумщина

Применяется комбинированная логистика поезд + автобус.

В частности, пассажиров поезда №787 Терещенска — Киев доставляем автобусами в Конотоп, где организована посадка в поезд №779 Сумы — Киев.

Ранее стало известно, что РФ ударила по Кировоградщине, без света остались в 19 населенных пунктах.