- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 658
- Время на прочтение
- 1 мин
"Укрзализныця" сообщила о задержке 60 поездов: список рейсов и причины
Пассажирам советуют проверять график движения поездов онлайн и слушать объявления на вокзалах.
В Украине более 60 поездов "Укрзализныци" курсируют с отклонением от графика из-за задержек на границе, сложных погодных условий и мер безопасности. Среди них международные и поезда дальнего следования.
Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци» в Telegtam.
По состоянию на 11 января 2026 года из-за погодных условий, задержек на границе и усиленных мер безопасности более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Это касается как поездов дальнего следования, так и международных рейсов.
Среди поездов с измененным маршрутом
№743/744 Дарница — Славское — Дарница
№119/120 Днепр — Хелм — Днепр
№63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм
№745/746 Дарница — Львов — Дарница
№9/10 Киев — Будапешт — Киев
№749/750 Киев — Ужгород — Киев
№107/108 Киев — Солотвино — Киев
№178 Ивано-Франковск — Киев
№292/291 Киев — Львов — Киев
№52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль
№20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм
№742/741 Львов — Киев
№15/16 Харьков — Ворохта — Харьков
№98/97 Ковель — Киев — Ковель
№44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск
№92/91 Львов — Киев — Львов
№29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп
№207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы
№114 Ужгород — Харьков
Сообщается, что железнодорожники уже устраняют повреждения после обстрелов и работают над оптимизацией маршрутов, чтобы поезда как можно быстрее вернулись к графику.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Приднепровской железной дороге в результате вражеского удара пострадала локомотивная бригада.