"Укрзализныця" сообщила о задержке 60 поездов: список рейсов и причины

Поезд / © ГУ НП в Одесской области

Реклама

В Украине более 60 поездов "Укрзализныци" курсируют с отклонением от графика из-за задержек на границе, сложных погодных условий и мер безопасности. Среди них международные и поезда дальнего следования.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци» в Telegtam.

По состоянию на 11 января 2026 года из-за погодных условий, задержек на границе и усиленных мер безопасности более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Это касается как поездов дальнего следования, так и международных рейсов.

Реклама

Среди поездов с измененным маршрутом

№743/744 Дарница — Славское — Дарница

№119/120 Днепр — Хелм — Днепр

№63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм

№745/746 Дарница — Львов — Дарница

№9/10 Киев — Будапешт — Киев

№749/750 Киев — Ужгород — Киев

№107/108 Киев — Солотвино — Киев

№178 Ивано-Франковск — Киев

№292/291 Киев — Львов — Киев

№52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль

№20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм

№742/741 Львов — Киев

№15/16 Харьков — Ворохта — Харьков

№98/97 Ковель — Киев — Ковель

№44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск

№92/91 Львов — Киев — Львов

№29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп

№207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы

№114 Ужгород — Харьков

Сообщается, что железнодорожники уже устраняют повреждения после обстрелов и работают над оптимизацией маршрутов, чтобы поезда как можно быстрее вернулись к графику.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Приднепровской железной дороге в результате вражеского удара пострадала локомотивная бригада.