"Укрзализныця" сообщила о задержке десятков поездов: список рейсов
Оперативники «Укрзализныци» разрабатывают решения, чтобы как можно больше оборотных поездов выехали по своему расписанию.
Из-за обледенения контактной сети «Укрзализныци» задерживаются 42 поезда — 18 дальнего следования и 24 пригородных.
Об этом сообщили в телеграм-канале компании.
Больше всего опаздывают такие поезда:
79/80 Львов — Днепр (+6:42)
63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)
111/112 Львов — Изюм (+6:17)
5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)
45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)
61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)
41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)
Полный перечень поездов, которые опаздывают, можно найти на uz-vezemo.
Поезд 766 Одесса — Киев отправится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.
Напомним, после массированной атаки в ночь на 9 января и непогоды на Киевщине была повреждена железнодорожная сеть, что повлекло задержки поездов. Часть международных и внутренних рейсов уже прибыла в столицу, другие продолжают движение с помощью резервных тепловозов или измененными маршрутами.