"Укрзализныця" сообщила о задержке десятков поездов: список рейсов

Поезд / © Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

Из-за обледенения контактной сети «Укрзализныци» задерживаются 42 поезда — 18 дальнего следования и 24 пригородных.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Больше всего опаздывают такие поезда:

79/80 Львов — Днепр (+6:42)

63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)

111/112 Львов — Изюм (+6:17)

5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)

45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)

61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)

41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Полный перечень поездов, которые опаздывают, можно найти на uz-vezemo.

Поезд 766 Одесса — Киев отправится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.

Оперативники «Укрзализныци» разрабатывают решения, чтобы как можно больше оборотных поездов выехали по своему расписанию.

Напомним, после массированной атаки в ночь на 9 января и непогоды на Киевщине была повреждена железнодорожная сеть, что повлекло задержки поездов. Часть международных и внутренних рейсов уже прибыла в столицу, другие продолжают движение с помощью резервных тепловозов или измененными маршрутами.