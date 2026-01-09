ТСН в социальных сетях

Украина
74
1 мин

"Укрзализныця" сообщила о задержке десятков поездов: список рейсов

Оперативники «Укрзализныци» разрабатывают решения, чтобы как можно больше оборотных поездов выехали по своему расписанию.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Поезд

Поезд / © Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

Из-за обледенения контактной сети «Укрзализныци» задерживаются 42 поезда — 18 дальнего следования и 24 пригородных.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Больше всего опаздывают такие поезда:

  • 79/80 Львов — Днепр (+6:42)

  • 63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)

  • 111/112 Львов — Изюм (+6:17)

  • 5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)

  • 45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)

  • 61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)

  • 41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Полный перечень поездов, которые опаздывают, можно найти на uz-vezemo.

Поезд 766 Одесса — Киев отправится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.

Оперативники «Укрзализныци» разрабатывают решения, чтобы как можно больше оборотных поездов выехали по своему расписанию.

Напомним, после массированной атаки в ночь на 9 января и непогоды на Киевщине была повреждена железнодорожная сеть, что повлекло задержки поездов. Часть международных и внутренних рейсов уже прибыла в столицу, другие продолжают движение с помощью резервных тепловозов или измененными маршрутами.

