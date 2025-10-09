"Укрзализныця" сообщила об изменениях для пассажиров из-за обстрелов России

Поезд "Укрзализныци"

Российская террористическая армия наносит удары по железной дороге, чтобы отрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумщиной и Черниговщиной.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Александр Перцовский.

По его словам, враг пытается заблокировать основные и резервные маршруты.

В связи с такой ситуацией, для пассажиров «Укрзализныци», которые направляются в населенные пункты в этих областях, будут организованы автобусные трансферы.

«Пассажиры поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и др. городов региона, будут довезены автобусными трансферами, пока что на безопасном расстоянии от мест поражений», — отметил Александр Перцовский.

Он добавил, что «Укрзализныця» сотрудничает с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, а также городскими головами Конотопа, Шостки, Нежина, чтобы оперативно организовывать автобусные перевозки.

«Следите за обновлениями на официальных ресурсах УЗ», — призвал Перцовский пассажиров.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал усиление атак РФ по железнодорожной инфраструктуре, назвав эти удары «запугиванием». По его словам, глава «Укрзализныци» присутствовал на Ставках Верховного главнокомандующего и получил задание вместе с военными — защищать станции и ключевые узлы.