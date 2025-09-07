"Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов из-за атаки РФ

Поезд / © t.me/UkrzalInfo

В результате обстрела инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области «Укрзализныця» изменила маршруты поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram.

Железнодорожное сообщение в Кременчугском районе получило повреждения, поэтому поезда №59 «Одесса — Харьков» и №8 «Харьков — Одесса» будут курсировать по измененному маршруту. Они будут следовать через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела) и Знаменка. Пассажиров, следующих в Кременчуг, будут доставлять в город автобусами.

Поезд №260 из Чопа будет курсировать только до станции Крюков-на-Днепре. Оттуда пассажиров также будут подвозить автобусами. Для обратного маршрута автобусы будут ждать пассажиров возле Кременчугского вокзала в 13:30, чтобы доставить их к вагонам, которые направляются на Закарпатье.

Из-за объезда поврежденного участка в ближайшие дни возможны задержки поездов. В дополнение, во время обстрела был поврежден пригородный подвижной состав, который уже заменили на резервный. Однако, электропоезда №6663 Кременчуг — Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) — Кременчуг в воскресенье, 7 сентября 2025 года, курсировать не будут, поскольку продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

«Укрзализныця» отмечает, что задержки и изменения в движении будут продолжаться, пока не будут завершены все ремонтные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кременчуге Полтавской области в результате ночной атаки российских ударных дронов поврежден мост через Днепр.