"Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов в нескольких регионах

Поезд

После ночной атаки на Киевскую область ряд поездов курсирует по измененным маршрутам, в ряде регионов движение организовано с ограничениями или с привлечением автобусных перевозок, возможны отклонения от графика.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

В компании отметили, что в результате ночной атаки на Киевщине часть поездов вынужденно изменила маршруты движения. Из-за этого возможны задержки и отклонения от расписания, о чем пассажиров информируют дополнительно.

Херсонщина

На Херсонщине, по информации железнодорожников, мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Движение поездов организуется с учетом текущей ситуации с безопасностью.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за оповещениями в приложении «Укрзализныци», а также за объявлениями работников железной дороги на вокзалах и непосредственно в поездах.

Сумщина и Черниговщина

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют до и из города Конотоп.

На нежинском направлении, сообщили в компании, действуют адаптированные графики пригородного сообщения, сформированные с учетом ограничений безопасности.

Харьковщина и Донетчина

На Харьковщине и Донетчине от станции Лозовая в краматорском направлении пассажиров перевозят автобусами.

В «Укрзализныце» отметили, что поезд №101/102 сообщением Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

В то же время региональные экспрессы изюмского направления курсируют по установленному расписанию.

Запорожье

В Запорожском направлении сейчас движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

Пассажирам советуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении «Укрзализныци» для оперативного получения информации об изменениях в движении.

В компании подчеркнули, что ситуация остается динамичной, а графики движения могут корректироваться в зависимости от развития обстановки по безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия 22 февраля массированно ударила по Киевщине. Пострадали мирные населенных пункты и объекты критической инфраструктуры.