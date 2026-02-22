- Дата публикации
"Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов в нескольких регионах
После ночной атаки ряд поездов курсирует по измененным маршрутам.
После ночной атаки на Киевскую область ряд поездов курсирует по измененным маршрутам, в ряде регионов движение организовано с ограничениями или с привлечением автобусных перевозок, возможны отклонения от графика.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.
В компании отметили, что в результате ночной атаки на Киевщине часть поездов вынужденно изменила маршруты движения. Из-за этого возможны задержки и отклонения от расписания, о чем пассажиров информируют дополнительно.
Херсонщина
На Херсонщине, по информации железнодорожников, мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Движение поездов организуется с учетом текущей ситуации с безопасностью.
Пассажирам рекомендуют внимательно следить за оповещениями в приложении «Укрзализныци», а также за объявлениями работников железной дороги на вокзалах и непосредственно в поездах.
Сумщина и Черниговщина
В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют до и из города Конотоп.
На нежинском направлении, сообщили в компании, действуют адаптированные графики пригородного сообщения, сформированные с учетом ограничений безопасности.
Харьковщина и Донетчина
На Харьковщине и Донетчине от станции Лозовая в краматорском направлении пассажиров перевозят автобусами.
В «Укрзализныце» отметили, что поезд №101/102 сообщением Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.
В то же время региональные экспрессы изюмского направления курсируют по установленному расписанию.
Запорожье
В Запорожском направлении сейчас движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
Пассажирам советуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении «Укрзализныци» для оперативного получения информации об изменениях в движении.
В компании подчеркнули, что ситуация остается динамичной, а графики движения могут корректироваться в зависимости от развития обстановки по безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия 22 февраля массированно ударила по Киевщине. Пострадали мирные населенных пункты и объекты критической инфраструктуры.