"Укрзализныця" сообщила об изменениях в движении поездов в трех регионах

Укрзализныця

«Укрзализныця» сообщила об ограничениях и изменениях в организации движения поездов в ряде регионов Украины в связи с ситуацией с безопасностью, в частности на Харьковщине, в Запорожской и Сумской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци» в Telegram.

В компании отметили, что на Харьковщине участок Лозовая-Барвенково-Краматорск и в дальнейшем остается в зоне повышенных рисков. В связи с этим пассажирам рекомендуют пользоваться автобусным объездом на этом направлении. «Стыковка автобусного трансфера организована», — сообщили в «Укрзализныце».

В Запорожском регионе, по данным компании, сохраняется усиленный режим мониторинга угроз. На 3 февраля запланированы автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем. Пассажиров, следующих в направлении Синельниково или Запорожья, просят на подъезде к Днепру действовать в соответствии с инструкциями поездных бригад и работников вокзала.

В то же время пассажирам, которые отправляются из Запорожья или Синельниково, рекомендуют внимательно следить за обновлениями в мобильном приложении «Укрзализныци» и за объявлениями на станциях.

В УЗ не исключают, что при условии благоприятной ситуации с безопасностью возможно точечное пропускание поездов на этом направлении.

«Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда, как это уже было в воскресенье. Но приоритет остается неизменным — безопасность пассажиров и железнодорожников», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на Сумщине, несмотря на обстрел Конотопа, движение поездов пока не прекращается. В компании сообщили, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Вместе с тем в случае возникновения прямой угрозы со стороны беспилотников возможны вынужденные остановки поездов вблизи укрытий.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска утром 2 февраля совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру «Укрзализныци», направив беспилотник на тепловоз в Запорожской области.