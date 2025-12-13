«Укрзализныця» сообщила об обесточивании участков на пути в порт «Южный» из-за обстрелов

Портт Южный / © УНИАН

«Укрзализныця» сообщила об обесточивании нескольких железнодорожных участков на путях в порт «Южный» по причине вражеских ударов.

Об этом сообщила прессслужба «Укрзализныци».

В компании отметили, что второй день подряд страна-террорист атакует железнодорожную энергетическую инфраструктуру в направлении порта.

«Второй день подряд страна-террорист наносит удары по железнодорожной энергетической инфраструктуре на путях в порт Южный. В результате атак обесточены несколько железнодорожных участков, из-за чего время в пути грузов увеличивается», — говорится в сообщении.

В «Укрзалізниці» отметили, что враг продолжает пытаться ограничить украинский экспорт через морские порты.

В сообщении указывается, что враг не оставляет попыток ограничить экспорт через украинские морские порты — как ударами по портовой инфраструктуре, так и атаками на железнодорожную инфраструктуру, которая обеспечивает ритмическую доставку грузов в порты.

Также в ведомстве рассказали о мерах, предпринимаемых железнодорожниками для обеспечения стабильного движения в порт и терминалы. В частности привлекают дополнительные тепловозы, ремонтные подразделения оперативно ликвидируют последствия ударов, а также используются альтернативные маршруты перевозки грузов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 декабря с акватории Черного моря были проведены пуски ракет «Калибр».

Мы ранее информировали, что в Анкаре заявили, что удар по турецкому судну подтверждает их худшие опасения по поводу распространения войны на акваторию Черного моря.