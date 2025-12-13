- Дата публикации
«Укрзализныця» сообщила об обесточивании участков на пути в порт «Южный» из-за обстрелов
В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру железной дороги несколько участков на подходах к порту Южный остались без электроснабжения, что повлияло на движение грузов.
«Укрзализныця» сообщила об обесточивании нескольких железнодорожных участков на путях в порт «Южный» по причине вражеских ударов.
Об этом сообщила прессслужба «Укрзализныци».
В компании отметили, что второй день подряд страна-террорист атакует железнодорожную энергетическую инфраструктуру в направлении порта.
«Второй день подряд страна-террорист наносит удары по железнодорожной энергетической инфраструктуре на путях в порт Южный. В результате атак обесточены несколько железнодорожных участков, из-за чего время в пути грузов увеличивается», — говорится в сообщении.
В «Укрзалізниці» отметили, что враг продолжает пытаться ограничить украинский экспорт через морские порты.
В сообщении указывается, что враг не оставляет попыток ограничить экспорт через украинские морские порты — как ударами по портовой инфраструктуре, так и атаками на железнодорожную инфраструктуру, которая обеспечивает ритмическую доставку грузов в порты.
Также в ведомстве рассказали о мерах, предпринимаемых железнодорожниками для обеспечения стабильного движения в порт и терминалы. В частности привлекают дополнительные тепловозы, ремонтные подразделения оперативно ликвидируют последствия ударов, а также используются альтернативные маршруты перевозки грузов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 декабря с акватории Черного моря были проведены пуски ракет «Калибр».
Мы ранее информировали, что в Анкаре заявили, что удар по турецкому судну подтверждает их худшие опасения по поводу распространения войны на акваторию Черного моря.