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- Украина
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"Укрзализныця" усиливает контроль при посадке в поезда: детали
В частности, поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.
«Укрзализныця» сообщила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. В частности, будут проверять, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира.
Об этом сообщили в телеграм-канале компании.
В «Укрзализныце» отметили, что в последние дни получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов, который проводят поездные бригады. В частности, речь идет о проверке того, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира.
Поэтому кампания усиливает проверку документов перед посадкой:
на железнодорожных станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;
поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.
В «Укрзализныце» напомнили, что уже более двух лет работает ряд инструментов контроля. Так, для покупки билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через «Дию». К поездкам были недопущены сотни пассажиров с билетами на чужое имя. А OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты.
«Не поддерживайте мошенников — сообщайте нам. Вместе сделаем путешествия по железной дороге еще доступнее!» — призвали в компании.
К слову, в «Укрзализныце» объяснили, почему билеты на поезда «разлетаются» за секунды. Причина — высокий спрос, особенно на популярные направления, в частности во Львов. Ситуацию осложняют перекупщики, которые используют боты для массовой скупки и перепродажи билетов. В компании говорят, что борются с этим вместе с правоохранителями, а система продажи билетов работает автоматически и поэтапно открывает места.