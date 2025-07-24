"Укрзализныця" усиливает контроль при посадке в поезда: детали

Проверка документов перед посадкой в поезд / © Министерство развития общин и территорий Украины

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«Укрзализныця» сообщила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. В частности, будут проверять, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

В «Укрзализныце» отметили, что в последние дни получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов, который проводят поездные бригады. В частности, речь идет о проверке того, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира.

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Поэтому кампания усиливает проверку документов перед посадкой:

на железнодорожных станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;

поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.

В «Укрзализныце» напомнили, что уже более двух лет работает ряд инструментов контроля. Так, для покупки билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через «Дию». К поездкам были недопущены сотни пассажиров с билетами на чужое имя. А OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты.

«Не поддерживайте мошенников — сообщайте нам. Вместе сделаем путешествия по железной дороге еще доступнее!» — призвали в компании.

К слову, в «Укрзализныце» объяснили, почему билеты на поезда «разлетаются» за секунды. Причина — высокий спрос, особенно на популярные направления, в частности во Львов. Ситуацию осложняют перекупщики, которые используют боты для массовой скупки и перепродажи билетов. В компании говорят, что борются с этим вместе с правоохранителями, а система продажи билетов работает автоматически и поэтапно открывает места.

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