"Укрзализныця" усиливает меры безопасности - что теперь изменится

«Укрзализныця» вводит дополнительные меры безопасности на вокзалах

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«Укрзализныця» ужесточает контрольные мероприятия на вокзалах. Причина — обстрелыы и угроз со стороны РФ.

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Представитель «Укрзализныци» отметил, что пропагандисты угрожают остановить железную дорогу, которая является главной артерией страны.

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По его словам, в Херсоне люди вынуждены ждать прибытия поездов в укрытиях, ведь за локомотивами гонятся дроны, которые сжигают вагоны и приводят к гибели людей. Такая же ситуация на Донетчине, Сумщине, Харьковщине, Запорожье и других регионах. В общей сложности железнодорожную инфраструктуру атаковали более 3 700 раз.

Пассажирам советуют:

быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, людях и предметах работникам железной дороги или правоохранителям

прибывать на вокзалы заранее, то есть когда до отправления поезда остается 20–30 минут

планировать путешествия так, чтобы быть готовыми к задержкам

Напомним, в Киевской области в результате обстрела РФ в ночь на 6 июня были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.