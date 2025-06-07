ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1694
Время на прочтение
1 мин

"Укрзализныця" усиливает меры безопасности - что теперь изменится

На вокзалах будет ужесточен контроль, поэтому пассажиров просят планировать свои поездки с учетом возможных задержек и пересадок.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
"Укрзализныця" вводит дополнительные меры безопасности на вокзалах

«Укрзализныця» вводит дополнительные меры безопасности на вокзалах

«Укрзализныця» ужесточает контрольные мероприятия на вокзалах. Причина — обстрелыы и угроз со стороны РФ.

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Представитель «Укрзализныци» отметил, что пропагандисты угрожают остановить железную дорогу, которая является главной артерией страны.

По его словам, в Херсоне люди вынуждены ждать прибытия поездов в укрытиях, ведь за локомотивами гонятся дроны, которые сжигают вагоны и приводят к гибели людей. Такая же ситуация на Донетчине, Сумщине, Харьковщине, Запорожье и других регионах. В общей сложности железнодорожную инфраструктуру атаковали более 3 700 раз.

Пассажирам советуют:

  • быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, людях и предметах работникам железной дороги или правоохранителям

  • прибывать на вокзалы заранее, то есть когда до отправления поезда остается 20–30 минут

  • планировать путешествия так, чтобы быть готовыми к задержкам

Напомним, в Киевской области в результате обстрела РФ в ночь на 6 июня были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1694
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie