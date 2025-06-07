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- Украина
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"Укрзализныця" усиливает меры безопасности - что теперь изменится
На вокзалах будет ужесточен контроль, поэтому пассажиров просят планировать свои поездки с учетом возможных задержек и пересадок.
«Укрзализныця» ужесточает контрольные мероприятия на вокзалах. Причина — обстрелыы и угроз со стороны РФ.
Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.
Представитель «Укрзализныци» отметил, что пропагандисты угрожают остановить железную дорогу, которая является главной артерией страны.
По его словам, в Херсоне люди вынуждены ждать прибытия поездов в укрытиях, ведь за локомотивами гонятся дроны, которые сжигают вагоны и приводят к гибели людей. Такая же ситуация на Донетчине, Сумщине, Харьковщине, Запорожье и других регионах. В общей сложности железнодорожную инфраструктуру атаковали более 3 700 раз.
Пассажирам советуют:
быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, людях и предметах работникам железной дороги или правоохранителям
прибывать на вокзалы заранее, то есть когда до отправления поезда остается 20–30 минут
планировать путешествия так, чтобы быть готовыми к задержкам
Напомним, в Киевской области в результате обстрела РФ в ночь на 6 июня были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.