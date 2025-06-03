"Укрзализныця" увеличивает количество рейсов на западном направлении

Поезд

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«Укрзализныця» объявила о продлении курсирования дополнительного поезда №284/283 сообщением Ужгород — Киев — Ужгород. Это решение приняли из-за начала сезона отпусков и роста спроса на пассажирские перевозки в западном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Ужгорода в столицу 11, 13, 15, 19, 21 и 25 июня. Отправление запланировано на 23:14, а прибытие в Киев — на следующий день в 13:12.

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В обратном направлении — из Киева в Ужгород — поезд будет курсировать 12, 14, 16, 20, 22 и 26 июня. Отправление с Центрального железнодорожного вокзала Киева состоится в 15:12, а прибытие в Ужгород — в 5:20 следующего утра.

Билеты на указанный рейс уже доступны для бронирования в приложении «Укрзализныци», на официальном сайте компании, а также в железнодорожных кассах по всей стране.

Кроме этого, пассажиры могут воспользоваться альтернативным рейсом — поездом №213/214 Киев — Ужгород — Киев, который также продолжает курсирование в летний период.

«Укрзализныця» призвала граждан планировать путешествия заблаговременно, ведь в период повышенного спроса компания по возможности назначает дополнительные поезда и вагоны. Это позволяет максимально покрыть потребности пассажиров в самых популярных направлениях.

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Напомним, что «Укрзализныця» запускает удобные пересадки в Карпаты и Буковину