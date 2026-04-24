Комфортные путешествия железной дорогой: женские вагоны появятся еще на трех направлениях.

Женские вагоны УЗ появятся еще на трех популярных маршрутах

Реклама

С 1 мая «Укрзализныця» увеличивает количество поездов с женскими купе, добавив эту услугу к рейсам, соединяющим Харьков и Львов с Одессой, а также Львов с Киевом. Решение о расширении проекта было принято из-за высокой заполняемости таких вагонов, которая стабильно превышает 92%, и высокие оценки от самих пассажирок.

Об открытии продажи билетов на новые направления и актуальном перечне всех поездов с женскими купе сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Новые направления и особенности маркировки

Согласно сообщению перевозчика, женские купе теперь будут доступны в поездах:

Реклама

№7 Харьков — Одесса,

№12 Львов — Одесса,

№92 Львов - Киев.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта в приложении компании. Традиционно женские вагоны имеют номер 5 и соответственно маркируются при бронировании, чтобы пассажирки могли легко их идентифицировать.

Представители компании отмечают, что стоимость проезда в таких купе не отличается от стандартной цены за аналогичный класс в обычных вагонах.

«Женские вагоны — это обычные купейные вагоны по стандартной для своего класса стоимости — наценок за нишевость нет», — отметили в «Укрзализныце».

Полный список поездов с женскими купе

В общей сложности с начала мая количество рейсов с возможностью выбрать женское купе вырастет до восемнадцати. Среди них поезда, следующие в Ужгород, Ясину, Трускавец, Ивано-Франковск и другие крупные города. Специалисты отмечают, что заполняемость этих вагонов иногда достигает рекордных 171%, что подтверждает необходимость дальнейшего развития этой услуги.

Реклама

Кроме новых направлений, женские купе уже работают в поездах с сообщением Киев – Ужгород, Запорожье – Ясиня, Днепр – Трускавец и на многих других маршрутах дальнего следования.

Полный перечень направлений с 1 мая:

№1/2 Харьков — Ворохта

№3/4 Запорожье — Ужгород

№5/6 Запорожье - Ясиня

№15/16 Харьков - Ясиня

№17/18 Харьков — Ужгород

№22/21 Львов — Харьков

№26/25 Одесса - Ясиня

№29/30 Киев — Ужгород

№38/37 Киев — Запорожье

№41/42 Днепр — Трускавец

№43/44 Черкассы — Ивано-Франковск

№75/76 Киев — Кривой Рог

№81/82 Киев — Ужгород

№95/96 Киев — Рахов

№98/97 Ковель - Киев

Напомним, в «Укрзализныце» обновили правила продажи льготных билетов на поезда. Теперь студенты могут покупать билеты на пригородные поезда и Kyiv City Express через приложение компании.