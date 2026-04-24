Украина
80
2 мин

Комфортные путешествия железной дорогой: женские вагоны появятся еще на трех направлениях.

Из-за стабильно высокого спроса и положительных отзывов пассажирок «Укрзализныця» продолжает масштабировать проект женских вагонов на наиболее востребованных маршрутах.

Ирина Игнатова
С 1 мая «Укрзализныця» увеличивает количество поездов с женскими купе, добавив эту услугу к рейсам, соединяющим Харьков и Львов с Одессой, а также Львов с Киевом. Решение о расширении проекта было принято из-за высокой заполняемости таких вагонов, которая стабильно превышает 92%, и высокие оценки от самих пассажирок.

Об открытии продажи билетов на новые направления и актуальном перечне всех поездов с женскими купе сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Новые направления и особенности маркировки

Согласно сообщению перевозчика, женские купе теперь будут доступны в поездах:

  • №7 Харьков — Одесса,

  • №12 Львов — Одесса,

  • №92 Львов - Киев.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта в приложении компании. Традиционно женские вагоны имеют номер 5 и соответственно маркируются при бронировании, чтобы пассажирки могли легко их идентифицировать.

Представители компании отмечают, что стоимость проезда в таких купе не отличается от стандартной цены за аналогичный класс в обычных вагонах.

«Женские вагоны — это обычные купейные вагоны по стандартной для своего класса стоимости — наценок за нишевость нет», — отметили в «Укрзализныце».

Полный список поездов с женскими купе

В общей сложности с начала мая количество рейсов с возможностью выбрать женское купе вырастет до восемнадцати. Среди них поезда, следующие в Ужгород, Ясину, Трускавец, Ивано-Франковск и другие крупные города. Специалисты отмечают, что заполняемость этих вагонов иногда достигает рекордных 171%, что подтверждает необходимость дальнейшего развития этой услуги.

Кроме новых направлений, женские купе уже работают в поездах с сообщением Киев – Ужгород, Запорожье – Ясиня, Днепр – Трускавец и на многих других маршрутах дальнего следования.

Полный перечень направлений с 1 мая:

  • №1/2 Харьков — Ворохта

  • №3/4 Запорожье — Ужгород

  • №5/6 Запорожье - Ясиня

  • №15/16 Харьков - Ясиня

  • №17/18 Харьков — Ужгород

  • №22/21 Львов — Харьков

  • №26/25 Одесса - Ясиня

  • №29/30 Киев — Ужгород

  • №38/37 Киев — Запорожье

  • №41/42 Днепр — Трускавец

  • №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск

  • №75/76 Киев — Кривой Рог

  • №81/82 Киев — Ужгород

  • №95/96 Киев — Рахов

  • №98/97 Ковель - Киев

  • №7 Харьков — Одесса

  • №12 Львов — Одесса

  • №92 Львов — Киев

Напомним, в «Укрзализныце» обновили правила продажи льготных билетов на поезда. Теперь студенты могут покупать билеты на пригородные поезда и Kyiv City Express через приложение компании.

