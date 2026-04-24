Комфортные путешествия железной дорогой: женские вагоны появятся еще на трех направлениях.
Из-за стабильно высокого спроса и положительных отзывов пассажирок «Укрзализныця» продолжает масштабировать проект женских вагонов на наиболее востребованных маршрутах.
С 1 мая «Укрзализныця» увеличивает количество поездов с женскими купе, добавив эту услугу к рейсам, соединяющим Харьков и Львов с Одессой, а также Львов с Киевом. Решение о расширении проекта было принято из-за высокой заполняемости таких вагонов, которая стабильно превышает 92%, и высокие оценки от самих пассажирок.
Об открытии продажи билетов на новые направления и актуальном перечне всех поездов с женскими купе сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Новые направления и особенности маркировки
Согласно сообщению перевозчика, женские купе теперь будут доступны в поездах:
№7 Харьков — Одесса,
№12 Львов — Одесса,
№92 Львов - Киев.
Продажа билетов на эти рейсы уже открыта в приложении компании. Традиционно женские вагоны имеют номер 5 и соответственно маркируются при бронировании, чтобы пассажирки могли легко их идентифицировать.
Представители компании отмечают, что стоимость проезда в таких купе не отличается от стандартной цены за аналогичный класс в обычных вагонах.
«Женские вагоны — это обычные купейные вагоны по стандартной для своего класса стоимости — наценок за нишевость нет», — отметили в «Укрзализныце».
Полный список поездов с женскими купе
В общей сложности с начала мая количество рейсов с возможностью выбрать женское купе вырастет до восемнадцати. Среди них поезда, следующие в Ужгород, Ясину, Трускавец, Ивано-Франковск и другие крупные города. Специалисты отмечают, что заполняемость этих вагонов иногда достигает рекордных 171%, что подтверждает необходимость дальнейшего развития этой услуги.
Кроме новых направлений, женские купе уже работают в поездах с сообщением Киев – Ужгород, Запорожье – Ясиня, Днепр – Трускавец и на многих других маршрутах дальнего следования.
Полный перечень направлений с 1 мая:
№1/2 Харьков — Ворохта
№3/4 Запорожье — Ужгород
№5/6 Запорожье - Ясиня
№15/16 Харьков - Ясиня
№17/18 Харьков — Ужгород
№22/21 Львов — Харьков
№26/25 Одесса - Ясиня
№29/30 Киев — Ужгород
№38/37 Киев — Запорожье
№41/42 Днепр — Трускавец
№43/44 Черкассы — Ивано-Франковск
№75/76 Киев — Кривой Рог
№81/82 Киев — Ужгород
№95/96 Киев — Рахов
№98/97 Ковель - Киев
№7 Харьков — Одесса
№12 Львов — Одесса
№92 Львов — Киев
Напомним, в «Укрзализныце» обновили правила продажи льготных билетов на поезда. Теперь студенты могут покупать билеты на пригородные поезда и Kyiv City Express через приложение компании.