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"Укрзализныця" возобновила очередные онлайн-сервисы: о чем идет речь
С 29 марта после кибератаки в онлайн-сервисах «Укрзализныци» по продаже билетов не было зафиксировано сбоев, и они стабильно работали.
После кибератаки на «Укрзализныцю» уже возобновлена интеграция с «Армия+» для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг и автовыкуп билетов в приложении и на сайте. Также вернулась верификация через «Дія. Підпис» для наиболее ажиотажных международных рейсов.
Об этом сообщили в пресс-службе 1 апреля.
В общей сложности «Укрзализныця» уже восстановила более 90% пассажирских онлайн-сервисов.
«В скором времени вернется портал заказа дополнительных услуг и программа лояльности. Также продолжается работа по возобновлению отражения в приложении билетов, исчезнувших из аккаунта в результате кибератаки», — говорится в сообщении.
Что касается грузовых сервисов, то «Укрзализныця» планирует возобновить в первой декаде апреля. Все необходимые документы на перевозку грузов оформляются в бумажном виде.
Напомним, во время массированной кибератаки на «Укрзализныцю» не произошло утечки военных или персональных данных. Об этом сказал глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.
23 марта все онлайн-сервисы «Укрзализныци» были недоступны.
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