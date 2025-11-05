"Укрзализныця" временно ограничивает движение поездов по соображениям безопасности: подробности

«Укрзализныця» ограничила движение поездов в Донецкой области / © Укрзализныця

«Укрзализныця» временно ограничивает движение пассажирских поездов , следующих в Краматорском направлении. Пока поезда будут ехать до станций Гусаровка или Барвенково. Такое решение было принято по ходатайству Донецкой ОВА и продиктовано исключительно соображениями безопасности пассажиров и железнодорожников.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в своем Telegram-канале.

Как организована логистика для пассажиров

Ограничение касается всех пяти поездов дальнего сообщения , курсирующих по Краматорскому направлению. Пассажиры этих рейсов получают детализированные уведомления о конечной станции (Гусаровка или Барвенково) непосредственно в приложении УЗ в день исправления.

Донецкая ОВА взяла на себя организацию дальнейшей логистики для пассажиров. От временной конечной станции до Краматорска и Славянска будут курсировать автобусные шаттлы . Это позволит пассажирам максимально быстро и безопасно добраться до пунктов назначения.

"Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки", - отмечает Укрзализныця.

Это обеспечивает поддержку и помощь пассажирам, которым придется сделать пересадку на другой вид транспорта во время поездки.

Ограничение пригородного сообщения

Временное ограничение движения касается также пригородного сообщения в пределах Донецкой области. В частности, изменен график движения поездов на участках:

Бантышево — Краматорск

Славянск - Райгородок

"Укрзализныця" подчеркнула, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом. Компания внимательно следит за ситуацией и обещает восстановить полноценное движение , как только позволит ситуация с безопасностью на этом направлении.

Напомним, «Укрзализныця» планирует ввести новые цены для нескольких классов поездов . Это подразумевает изменение стоимости билетов в зависимости от спроса.