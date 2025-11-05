ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

"Укрзализныця" временно ограничивает движение поездов по соображениям безопасности: подробности

Решение УЗ продиктовано факторами безопасности, а Донецкая ОВА организует для пассажиров автобусные шаттлы от временных конечных станций до Краматорска и Славянска.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Поезд Укрзализныци

«Укрзализныця» ограничила движение поездов в Донецкой области / © Укрзализныця

«Укрзализныця» временно ограничивает движение пассажирских поездов , следующих в Краматорском направлении. Пока поезда будут ехать до станций Гусаровка или Барвенково. Такое решение было принято по ходатайству Донецкой ОВА и продиктовано исключительно соображениями безопасности пассажиров и железнодорожников.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в своем Telegram-канале.

Как организована логистика для пассажиров

Ограничение касается всех пяти поездов дальнего сообщения , курсирующих по Краматорскому направлению. Пассажиры этих рейсов получают детализированные уведомления о конечной станции (Гусаровка или Барвенково) непосредственно в приложении УЗ в день исправления.

Донецкая ОВА взяла на себя организацию дальнейшей логистики для пассажиров. От временной конечной станции до Краматорска и Славянска будут курсировать автобусные шаттлы . Это позволит пассажирам максимально быстро и безопасно добраться до пунктов назначения.

"Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки", - отмечает Укрзализныця.

Это обеспечивает поддержку и помощь пассажирам, которым придется сделать пересадку на другой вид транспорта во время поездки.

Ограничение пригородного сообщения

Временное ограничение движения касается также пригородного сообщения в пределах Донецкой области. В частности, изменен график движения поездов на участках:

  • Бантышево — Краматорск

  • Славянск - Райгородок

"Укрзализныця" подчеркнула, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом. Компания внимательно следит за ситуацией и обещает восстановить полноценное движение , как только позволит ситуация с безопасностью на этом направлении.

Напомним, «Укрзализныця» планирует ввести новые цены для нескольких классов поездов . Это подразумевает изменение стоимости билетов в зависимости от спроса.

Дата публикации
Количество просмотров
116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie