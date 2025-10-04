ТСН в социальных сетях

Удар по Шостке: "Укрзализныця" отменила ряд поездов из-за угрозы обстрела

Пассажирам следует быть внимательными: с сегодняшнего дня временно не будет курсировать ряд важных пригородных поездов по причинам безопасности. Публикуем полный список отмененных маршрутов.

Укрзализныця

Укрзализныця / © Getty Images

" Укрзализныця " объявила о временной приостановке курсирования ряда пригородных поездов в трех регионах Украины. Такое решение принято исключительно по соображениям безопасности.

Об этом говорится на официальном канале о пригородных сообщениях Укрзализныци.

Изменения в расписании движения затронули Сумскую, Черниговскую и Львовскую области, которые имеют приграничное расположение или особые условия работы железной дороги.

Какие именно маршруты отменены с сегодняшнего дня

Пассажирам, пользующимся пригородным сообщением в указанных регионах, следует обратить внимание на полный перечень маршрутов, которые временно не будут курсировать уже с сегодняшнего дня:

Сумщина и Черниговщина (Северное направление):

  • №967 Терещенская — Новгород-Северский

  • №968 Новгород-Северский — Терещенская

  • №969 Сновск — Городня

  • №970 Городня — Сновск

Львовщина (Западное направление):

  • №961/962 Самбор — Нижанковичи

  • №963/964 Нижанковичи — Самбор

  • №966 Старжева — Самбор

  • №965 Самбор — Старжева

«Укрзализныця» призывает пассажиров планировать поездки с учетом временных изменений в графике движения.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на новый международный поезд Киев — Бухарест. С 10 октября он будет курсировать каждый день, объединяя Украину и Румынию.

Поезд будет отправляться из Киева в 06:30 и прибывать в Бухарест в 06:47 на следующий день. В обратном направлении отправление запланировано из румынской столицы в 19:10, а прибытие в Киев — в 19:41.

