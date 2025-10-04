- Дата публикации
Удар по Шостке: "Укрзализныця" отменила ряд поездов из-за угрозы обстрела
Пассажирам следует быть внимательными: с сегодняшнего дня временно не будет курсировать ряд важных пригородных поездов по причинам безопасности. Публикуем полный список отмененных маршрутов.
" Укрзализныця " объявила о временной приостановке курсирования ряда пригородных поездов в трех регионах Украины. Такое решение принято исключительно по соображениям безопасности.
Об этом говорится на официальном канале о пригородных сообщениях Укрзализныци.
Изменения в расписании движения затронули Сумскую, Черниговскую и Львовскую области, которые имеют приграничное расположение или особые условия работы железной дороги.
Какие именно маршруты отменены с сегодняшнего дня
Пассажирам, пользующимся пригородным сообщением в указанных регионах, следует обратить внимание на полный перечень маршрутов, которые временно не будут курсировать уже с сегодняшнего дня:
Сумщина и Черниговщина (Северное направление):
№967 Терещенская — Новгород-Северский
№968 Новгород-Северский — Терещенская
№969 Сновск — Городня
№970 Городня — Сновск
Львовщина (Западное направление):
№961/962 Самбор — Нижанковичи
№963/964 Нижанковичи — Самбор
№966 Старжева — Самбор
№965 Самбор — Старжева
«Укрзализныця» призывает пассажиров планировать поездки с учетом временных изменений в графике движения.
