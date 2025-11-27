"Укрзализныця" вводит 11 новых поездов: детали графика

"Укрзализныця"

«Укрзализныця» обнародовала обновленный график движения поездов на 2025–2026 годы, который стартует 14 декабря. В расписании появятся 11 новых маршрутов, среди которых восемь международных и три внутренних. Компания также существенно увеличит количество мест для пассажиров — на 2 миллиона в течение года.

Об этом говорится на официальной странице.

За 11 месяцев 2025 года УЗ перевезла более 25 миллионов пассажиров — на полмиллиона больше, чем в прошлом. Летом компания протестировала модель дополнительных перевозок в перерывах между основными рейсами, что позволило обеспечить более 7 тысяч дополнительных мест в сутки. Именно эта система легла в основу планирования перевозок на 2026 год.

Ключевые обновления во внутренних сообщениях

Новый поезд Барвенково — Чоп

Поезд №47/48 станет дополнительным маршрутом для жителей Донетчины, ныне имеющих мультимодальное сообщение. Он позволит удобно добираться до Карпат, Закарпатья и международного хаба в Чопе.

Кривой Рог — Ивано-Франковск

Новый поезд №33/34 объединит центральные регионы с Прикарпатьем и туристическими локациями запада страны.

Обновленный рейс Харьков — Ужгород

Поезд №113/114, который имеет социальное значение для Полесья и Волыни, продлен до Закарпатья. Он улучшит возможности для жителей Житомира, Сарн, Рафаловки и других городов.

В новом графике предусмотрено более 40 рейсов до горных реабилитационных центров и курортов, в частности, из прифронтовых областей. На постоянной основе будет курсировать поезд Львов — Ворохта, доказавший свою эффективность в период туристического потока.

Продажа билетов по новому графику на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте «Укрзализныци».

Напомним, в «Укрзализныце» готовят изменения в стоимости билетов. По словам Сергея Лещенко, цены на СВ и первый класс «Интерсити» будут расти в зависимости от спроса и даты покупки.