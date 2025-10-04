Удар РФ по Шостке: "Укрзализныця" вводит изменения для защиты поездов и пассажиров

Укрзализныця вводит меры безопасности после удара россиян по вокзалу в Шостке / © Укрзализныця

После очередного коварного удара России по транспортной инфраструктуре, в частности по пассажирскому поезду и вокзалу в Шостке , «Укрзализныця» (УЗ) срочно перестраивает логистику в прифронтовые общины. Компания стремится не только снизить риски, но и не прерывать сообщения с городами, расположенными в прифронтовой зоне.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Враг охотится на подвижной состав

Александр Перцовский подтвердил, что враг ударил по двум поездам, направлявшимся в прифронтовые регионы: пригородное сообщение (Шостка — Терещенское/Новгород-Северский) и дальнее сообщение (Киев — Шостка). В результате атаки семеро пассажиров и одна сотрудница «Укрзализныци» попали в больницы.

Глава УЗ подчеркнул, что цель перестройки маршрутов — усложнить врагу охоты на поезда. По его словам, хотя Укрзализныця не может полностью прекратить движение в опасные регионы, как это сделали авиалинии в начале вторжения, она должна обеспечить максимальную безопасность.

Комбинированные маршруты и непредсказуемость

Для минимизации повторных рисков и сохранения сопряжения с прифронтовыми общинами УЗ переходит к комбинированной и непредсказуемой схеме движения.

«Перестраиваем определенным образом, не буду там широко об этом говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности. Потому что понятно, что враг продолжает атаковать и охотиться буквально за локомотивами, вагонами, подвижным составом, но при этом и не оставлять связь с прифронтовыми общинами», — заявил Александр Перцовский.

Он призвал пассажиров с пониманием относиться к переменам и прислушиваться к указаниям сотрудников вокзалов и поездных бригад.

"В определенном участке будем проходить автобусами, менять маршрут, чтобы минимизировать повторные риски, но при этом не оставлять связь с прифронтовыми общинами", - пояснил Перцовский.

По словам председателя правления, такая постоянная перестройка маршрутов является одним из главных шагов по обеспечению пассажиров и бригад, поскольку это затрудняет врагу прицельное поражение поездов.

Напомним, В результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу Шостки в Сумской области временно приостановлено курсирование нескольких пригородных поездов. «Укрзализныця» обнародовала список отмененных рейсов .