Укрзализныця закрыла продажу билетов на отдельные даты и направления: что известно

В УЗ объяснили нехватку билетов на отдельные рейсы в конце августа / © Associated Press

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Из-за последствий последних вражеских атак «Укрзалізниця» перестраивает логистику и корректирует движение поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Threads в ответ на вопросы одного из пользователей.

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В УЗ пояснили, что из-за последних российских атак, которые привели к гибели железнодорожников, повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры, «Укрзализныця» перестраивает логистику и графики движения.

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Продажа билетов на отдельные даты и направления, в частности с 27 августа, закрыта. В компании отмечают, что это связано с необходимостью обновления маршрутов и графиков.

«Именно поэтому продажи на отдельные даты и направления с 27 августа закрыты. Как только окончательно сформируем возможность выполнения рейса и все необходимые технологические решения, откроем продажу. Когда это произойдет, сейчас честно сказать не можем», — говорится в сообщении.

Тем временем в сети пишут, что из Днепра уже нет билетов во Львов и Луцк.

Напомним, что 8 августа российский беспилотник атаковал поезд «Сумы-Киев».

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