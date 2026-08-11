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- Украина
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Укрзализныця закрыла продажу билетов на отдельные даты и направления: что известно
«Укрзализныця» закрыла продажу билетов на отдельные даты и направления с 27 августа из-за российских ударов.
Из-за последствий последних вражеских атак «Укрзалізниця» перестраивает логистику и корректирует движение поездов.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Threads в ответ на вопросы одного из пользователей.
В УЗ пояснили, что из-за последних российских атак, которые привели к гибели железнодорожников, повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры, «Укрзализныця» перестраивает логистику и графики движения.
Продажа билетов на отдельные даты и направления, в частности с 27 августа, закрыта. В компании отмечают, что это связано с необходимостью обновления маршрутов и графиков.
«Именно поэтому продажи на отдельные даты и направления с 27 августа закрыты. Как только окончательно сформируем возможность выполнения рейса и все необходимые технологические решения, откроем продажу. Когда это произойдет, сейчас честно сказать не можем», — говорится в сообщении.
Тем временем в сети пишут, что из Днепра уже нет билетов во Львов и Луцк.
Напомним, что 8 августа российский беспилотник атаковал поезд «Сумы-Киев».