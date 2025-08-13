"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда между Киевом и Львовом - расписание

Поезд / © Укрзализныця

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных поездов на вторую половину августа, чтобы удовлетворить высокий спрос на популярные маршруты, в частности между Киевом и Львовом, а также Киевом и Винницей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ в Telegram

В компании отметили, что маршрут Киев — Львов остается одним из самых популярных среди пассажиров, поэтому было решено организовать дополнительные поезда на отдельные даты августа.

Это стало возможным благодаря оптимизации использования вагонов: после завершения основного рейса вагоны не остаются в депо, а сразу отправляются в следующее путешествие, выполняя дополнительный «оборот» на своем маршруте.

Для удобства пассажиров дополнительные поезда будут курсировать в такие дни

№ 243/244 Киев — Львов: отправление из Киева и Львова 16, 17 и 20 августа.

№ 249/250 Киев — Львов: отправление из Киева и Львова 18 и 19 августа.

№ 775/776 Киев — Винница: отправление из Киева и Винницы 31 августа.

В Укрзализныце уточнили, что на дополнительных рейсах будут использованы обычные спальные вагоны, но с местами для сидения, что позволит максимально эффективно перевозить пассажиров.

Все билеты на эти дополнительные рейсы уже доступны для покупки: через официальное приложение Укрзализныци, на веб-сайте booking.uz.gov.ua или в кассах железнодорожных вокзалов.

Эти новые рейсы имеют целью обеспечить комфортные условия перевозки для пассажиров во время пикового летнего сезона и сократить очереди на популярных маршрутах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в августе и сентябре пассажиры смогут воспользоваться дополнительными рейсамимежду Киевом, Кривым Рогом, Черниговом и Винницей. Также УЗ запускает дополнительные поезда в туристический поселок Ворохтана Ивано-Франковщине, которые будут отправляться из Львова.

Кроме того, сообщалось, с 4 по 10 августа УЗ заблокировала 271 аккаунт пользователей, которые пытались обойти правила и осуществляли подозрительную активность. Всего с марта заблокировано уже 3806 таких учетных записей.