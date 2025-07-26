"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на самые популярные направления

Укразализныця

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В ответ на повышенный спрос в сезон отпусков, "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительных рейсов в августе.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ в Telegram.

Даты и маршруты

Поезд №708/707 Одесса — Винница будет отправляться из обоих городов 1 и 3 августа.

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Поезд №740/739 Киев — Кривой Рог и обратный №753/754 Кривой Рог — Киев будут курсировать 31 июля, а также 2, 4, 6, 8, 10 августа.

Поезд №275/276 Киев — Винница также будет отправляться 1 и 3 августа.

На маршрутах будут задействованы купейные вагоны с местами для сидения. В то же время пассажиров призывают обращать внимание: в этих вагонах не будет белья. Об этом указано при выборе места.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 августа «Укрзализныця» запускает тестовую верификацию пассажировчерез «Дія.Підпис» при покупке или возврате билетов на ряд популярных внутренних поездов (например, Одесса — Киев, Львов — Киев, Киев — Ужгород и т.д.). Это нововведение имеет целью уменьшить злоупотребления при продаже билетов. Билеты на эти поезда нельзя будет купить в кассах, только онлайн с верификацией через «Дія.Підпис».

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Кроме того сообщалось, что УЗ усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда, в частности будет проверять, совпадает ли имя в билете с именем в паспорте. Это связано с многочисленными обращениями о недостаточном контроле со стороны поездных бригад. Для этого на железнодорожных станциях выборочно будут привлекать группы военизированной охраны, а поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной проверке документов.

Ранее мы писали, что билеты на популярные поезда «Укрзализныци» быстро раскупаютиз-за высокого спроса. Проблему усугубляют перекупщики с ботами, которые массово скупают билеты для перепродажи.