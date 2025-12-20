"Укрзализныця" запускает дополнительные вагоны в Молдову из-за ситуации на границе / © "Укрзализныця"

Из-за усложнения движения на автомобильной границе с Молдовой национальный перевозчик «Укрзализныця» оперативно увеличивает количество мест на рейсы в Кишинев из Одессы и Киева.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20:12. Это стало оперативной реакцией Укрзализныци на усложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта», — уточнили в Укрзализныци.

Также отметили, что постоянно мониторят ситуацию и готовы и дальше наращивать вместимость поездов в этом направлении в случае необходимости.

Напомним, в Одесской области из-за российского удара по объекту инфраструктуры вблизи населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по автотрассе Одесса-Рени, что существенно осложнило доезд до ряда пунктов пропуска на границе.

Ранее мы писали о том, что из-за российской атаки по Одессе в ночь на 19 декабря жители одного из крупнейших жилых массивов остались без электро-, водо- и теплоснабжения.