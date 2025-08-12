- Дата публикации
"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд: куда будет направляться
«Укрзализныця» назначает дополнительный поезд №265/266 Киев — Одесса на август.
«Укрзализныця» анонсировала запуск дополнительного поезда №265/266 сообщением Киев — Одесса для обеспечения удобного сообщения между городами в пиковые дни августа.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Укрзализныця.
Расписание поезда:
Из Киева: поезд будет отправляться в 08:40 и прибывать в Одессу в 18:08 .
Из Одессы: отправление запланировано на 11:27 с прибытием в Киев в 20:20 .
Поезд будет курсировать 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа . Отмечается, что в составе поезда купейные вагоны с местами для сидения.
Напомним, в августе и сентябре Укрзализныця запускает новые рейсы из Киева в регионы. В расписании появились дополнительные поезда в Кривой Рог, Чернигов и Винницу.