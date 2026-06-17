"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд на популярный маршрут: когда будет курсировать

Поезд / © t.me/UkrzalInfo

Реклама

Из-за высокого спроса на сообщение между столицей и Львовом «Укрзализныця» вводит дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити+ № 743/744.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

В компании отмечают, что дополнительный состав будет курсировать по маршруту 23 и 24 июня. Дополнительный поезд предназначен для того, чтобы обеспечить возможность поездки больше граждан.

Реклама

«Маршрут Киев-Львов и в обратном направлении наиболее популярен. За прошедшую неделю им проехали 21 тысяча пассажиров. Чтобы на следующей неделе еще больше людей могли отправиться в путешествие, мы назначаем дополнительный поезд 743/744 Киев-Львов на 23 и 24 июня», — отметили в «Укрзализныци».

Время в пути на скоростной поезд Интерсити+ составляет 6 часов, что является самым быстрым способом сообщения между этими городами. В «Укрзализныце» говорят, что билетов на популярные поезда постоянно не хватает, поэтому они пытаются прибавлять больше рейсов для пассажиров.

Напомним, «Укрзализныця» запускает новый региональный поезд между Днепром и Харьковом.

Также «Укрзализныця» увеличивает количество рейсов на самые популярные туристические направления Запада Украины.

Реклама

Новости партнеров