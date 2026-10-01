"Укрзализныця" запускает комбинированное сообщение: где будет действовать

РФ прицельно атакует поезда / © Associated Press

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С 1 октября «Укрзализныця» запускает пилотный проект комбинированного сообщения «поезд+автобус» на определенных прифронтовых участках в Сумы и Лозовую (Харьковская область).

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

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«Если из-за угроз поезд не сможет доехать до Сум или Лозовой или отправиться из них, „Укрзализныця“ организует довоз пассажиров автобусами. Движение поездов и автобусов будет согласовано: в случае задержки они будут ждать друг друга. Мониторинговые центры „Укрзализныци“ будут отслеживать угрозы», — пояснил он.

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В приложении «Укрзализныци» уже доступны билеты с пересадкой на ближайшие даты на определенные поезда. Доступность и стоимость полного билета не изменяются.

«Укрзализныця»: потери и ущерб от атак РФ

С начала года российские военные нанесли удары по 120 пассажирским вагонам, 304 локомотивам и 43 станциям, сообщили агентству Reuters в «Укрзализныце». Там добавили, что в настоящее время российские военные атаковали 1700 объектов железнодорожной инфраструктуры.

В 2025 году этот показатель был 1206 объектов, а в 2024 году — 842.

С начала года в атаках на поезда и инфраструктуру погибли около двух десятков железнодорожников, а также пассажиры.

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Еще хуже положение жителей городов вблизи линии фронта. Когда дроны и ракеты, в частности баллистические, уничтожают поезда, даже обычные пригородные, люди боятся, что их жизненно важные сообщения перерезают.

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