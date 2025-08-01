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"Укрзализныця" запускает новые поезда в Ворохту для отдыха в Карпатах (расписание)
В августе желающим отдохнуть в Карпатах будет проще добраться до туристических центров на Ивано-Франковщине.
В августе «Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в туристический поселок Ворохта на Ивано-Франковщине, которые будут отправляться из Львова.
Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании железнодорожного транспорта.
В «Укрзализныце» отметили, что новые поезда предназначены для того, чтобы «все желающие успели этим летом подышать свежим горным воздухом, полюбоваться лесами и горами».
Итак, для тех, кто желает отдохнуть в Карпатах в августе, будут курсировать такие рейсы:
Поезд №414/413 Львов — Ворохта
Даты: 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16 августа
Отправление из Львова — 23:29, прибытие в Ворохту — 05:30.
В составе поезда — плацкарт, купе, СВ.
Остановки: Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче, Татаров-Буковель.
Региональный поезд №783/784 Ворохта — Львов — Ворохта
Даты: 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17 августа
Отправление из Ворохты — 06:20, прибытие во Львов - 12:15
В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья).
Обратные остановки: Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич, Ходоров.
Напомним, с 1 августа при покупке билетов через приложение «Укрзализныця» на три популярных поезда необходима будет верификация через Дія.Підпис.