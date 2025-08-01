"Укрзализныця" запускает новые поезда в Ворохту для отдыха в Карпатах (расписание)

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное изображение

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В августе «Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в туристический поселок Ворохта на Ивано-Франковщине, которые будут отправляться из Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании железнодорожного транспорта.

В «Укрзализныце» отметили, что новые поезда предназначены для того, чтобы «все желающие успели этим летом подышать свежим горным воздухом, полюбоваться лесами и горами».

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Итак, для тех, кто желает отдохнуть в Карпатах в августе, будут курсировать такие рейсы:

Поезд №414/413 Львов — Ворохта

Даты: 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16 августа

Отправление из Львова — 23:29, прибытие в Ворохту — 05:30.

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В составе поезда — плацкарт, купе, СВ.

Остановки: Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче, Татаров-Буковель.

Региональный поезд №783/784 Ворохта — Львов — Ворохта

Даты: 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17 августа

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Отправление из Ворохты — 06:20, прибытие во Львов - 12:15

В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья).

Обратные остановки: Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич, Ходоров.

Напомним, с 1 августа при покупке билетов через приложение «Укрзализныця» на три популярных поезда необходима будет верификация через Дія.Підпис.

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