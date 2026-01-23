- Дата публикации
"Укрзализныця" запускает новый поезд: куда будет следовать и какое расписание
В составе поезда будут вагоны с женскими и детскими купе.
«Укрзализныця» назначила новый поезд дальнего сообщения №26/25 Одесса-Рахов, он будет курсировать ежедневно. Первый рейс из Одессы запланирован на 3 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Начало курсирования
с Одессы — 3 февраля
с Рахова — с 4 февраля
Расписание движения:
Отправление с Одессы — 18:38, прибытие в Рахов — 13:20
Отправление с Рахова — 14:21, прибытие в Одессу — 08:38
В компании отметили, что маршрут поезда будет проходить через Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы.
В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.
Напомним, с 14 декабря в Украине начал действовать новый график движения пассажирских поездов, существенно расширивший возможности международных путешествий. «Укрзализныця» увеличила количество международных маршрутов от 11 до 17, открыв удобные варианты сообщения со странами Европейского Союза с одной комфортной пересадкой.