ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
447
Время на прочтение
1 мин

"Укрзализныця" запускает новый поезд: куда будет следовать и какое расписание

В составе поезда будут вагоны с женскими и детскими купе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Поезд будет ездить ежедневно

Поезд будет ездить ежедневно / © Укрзализныця

«Укрзализныця» назначила новый поезд дальнего сообщения №26/25 Одесса-Рахов, он будет курсировать ежедневно. Первый рейс из Одессы запланирован на 3 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Начало курсирования

  • с Одессы — 3 февраля

  • с Рахова — с 4 февраля

Расписание движения:

  • Отправление с Одессы — 18:38, прибытие в Рахов — 13:20

  • Отправление с Рахова — 14:21, прибытие в Одессу — 08:38

В компании отметили, что маршрут поезда будет проходить через Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы.

В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.

Напомним, с 14 декабря в Украине начал действовать новый график движения пассажирских поездов, существенно расширивший возможности международных путешествий. «Укрзализныця» увеличила количество международных маршрутов от 11 до 17, открыв удобные варианты сообщения со странами Европейского Союза с одной комфортной пересадкой.

Дата публикации
Количество просмотров
447
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie