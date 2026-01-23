"Укрзализныця" запускает новый поезд: куда будет следовать и какое расписание

Поезд будет ездить ежедневно / © Укрзализныця

Реклама

«Укрзализныця» назначила новый поезд дальнего сообщения №26/25 Одесса-Рахов, он будет курсировать ежедневно. Первый рейс из Одессы запланирован на 3 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Начало курсирования

с Одессы — 3 февраля

с Рахова — с 4 февраля

Расписание движения:

Отправление с Одессы — 18:38, прибытие в Рахов — 13:20

Отправление с Рахова — 14:21, прибытие в Одессу — 08:38

В компании отметили, что маршрут поезда будет проходить через Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы.

Реклама

В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.

Напомним, с 14 декабря в Украине начал действовать новый график движения пассажирских поездов, существенно расширивший возможности международных путешествий. «Укрзализныця» увеличила количество международных маршрутов от 11 до 17, открыв удобные варианты сообщения со странами Европейского Союза с одной комфортной пересадкой.