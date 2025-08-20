"Укрзализныця" запускает пять дополнительных поездов на популярных маршрутах

Железнодорожный вокзал

Реклама

Лето постепенно покидает Украину, но желание путешествовать остается актуальным. Чтобы обеспечить комфортные поездки пассажирам в популярных направлениях, Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные уголки страны этой осенью.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци«.

Детали поездов

Среди дополнительных рейсов — поезд № 249/250 Киев — Львов, который будет отправляться с обеих конечных станций 27 и 28 августа. Для путешествий в Днепр пассажиры могут воспользоваться поездом № 220/219 Киев — Днепр, который будет отправляться 25, 28, 30 и 31 августа.

Реклама

Любители курортов могут выбрать поезд № 159/160 Киев — Трускавец, который будет курсировать 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября. Для путешествий в западном направлении назначен поезд № 218/217 Чоп — Львов, который будет курсировать практически через день в сентябре.

Особое внимание Укрзализныця уделила поезду № 284/283 Ужгород — Киев. Он будет курсировать через день с 1 сентября и до начала нового графика движения на 2026 год. Поезд удобен тем, что в Киеве обеспечивает подвязку к скоростным рейсам в Харьковском и Днепровском направлениях, поэтому пассажиры из этих городов смогут добраться до Западной Украины даже при ограниченном наличии свободных мест.

В пресс-службе отмечают, что дополнительные рейсы организованы с учетом повышенного спроса на осенние путешествия, а также для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров в популярных направлениях. Специалисты компании советуют перед поездкой проверять актуальное расписание с промежуточными остановками и датами курсирования, чтобы избежать недоразумений и быть уверенными, что поезд отправится точно по графику.

Как приобрести билеты

Реклама

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести удобным способом:

онлайн через booking.uz.gov.ua,

в мобильном приложении Укрзализныци,

в кассах железнодорожных вокзалов.

Реклама

Также в компании напоминают о важности планирования путешествий заблаговременно и проверки наличия мест в выбранный день. Благодаря дополнительным рейсам пассажиры получат возможность комфортно добраться выбранного направления, даже если предыдущие поезда оказались полными.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «Укрзализныце» сообщали об ажиотажном спросена пассажирские железнодорожные перевозки этим летом, который значительно превышает ее технические возможности. Заполненность поездов на всех направлениях составляет 95-100%, а популярные маршруты ищут в разы чаще, чем в межсезонье.