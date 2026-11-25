Поезд / © uz.gov.ua

Реклама

«Укрзализныця» запускает самый быстрый поезд между Киевом и Львовом. Он будет преодолевать расстояние менее чем за шесть часов и будет курсировать без промежуточных остановок. Билеты на первый рейс уже поступили в продажу.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Реклама

«Укрзализныця» совместно с Mastercard и ПУМБ запустила новый поезд «Интерсити» №777/778 по маршруту Киев — Львов. Он должен улучшить сообщение между столицей и Львовом — двумя городами, которые являются одними из самых популярных направлений для путешествий украинцев.

Реклама

Со Львова поезд будет отправляться утром в 6:18 и прибывать в Киев в 12:30. В обратном направлении из столицы можно будет выехать в 17:00, а во Львов прибыть в 22.58.

Общая продолжительность поездки составит 5 ч. 58 мин. «Интерсити» будет курсировать без промежуточных остановок.

Первый рейс запланирован на 4 декабря. Билеты уже доступны для покупки. В «Укрзализныце» также призвали обновить приложение, чтобы просмотреть новую схему поезда.

«А тот 1 класс, что более дорогой, — это наш новенький „Комфорт“. Попробуйте!» — добавили в компании.

Реклама

К слову, «Укрзализныця» с 28 ноября запускает новый поезд № 123/124 Киев — Холм, который впервые обеспечит прямое сообщение с Польшей для жителей Житомира и Луцка. Поезд будет курсировать через день. На конечной станции организованы пересадки в Варшаву, Люблин и Познань.

Новости партнеров

Новости партнеров